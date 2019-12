Amlan, Nithya emerge as best athletes

By | Sports Bureau | Published: 6:44 pm

Hyderabad: Bhavan’s Sainikpuri with 24 points and St Ann’s Degree College with 47 points emerged men and women overall champions in the Osmania University inter-college athletics championship for men and women at the GMC Balayogi Stadium in Gachibowli on Tuesday.

Meanwhile, St Ann’s G Nithya and Avinash College’s Amlan Borgohain emerged best women and men athletes.

Results:

Men: Discuss Throw 1. D S Johnson (Bhavan’s Vivekananda), (27.57m), 2. Nithish Reddy (SP College), 3. Azaz Keshwani (Bhavan’s Vivekananda); 5000m: 1. Ramesh Chandra (Haji Ghouse PE) (15:48.8.1s), 2. D Kishan (People DC, Tandur), 3. Ch Pavan Kalyan (Avanthi); 10000m: 1. Ramesh Chandra (Haji Ghouse) (34:26.2), 2. D Kishan (People DC), 3. K Praveen (UCPE, OU); Hammer Throw: 1. B Abhinav (Haji Gouse) (32.35m), 2. C Nithesh Reddy (SP College), 3. B Ananthu (Bhavan’s Vivekananda); High Jump: 1. Sri Charan Reddy (Layola) (1.80), 2. Prakash (Sithafal Mandi), 3. N Rjesh (Bhavan’s); Triple Jump: 1. K Raju (Noble) (13.29m), 2. M Sachin Pillai (Bhavan’s), 3. R Sathish (UCPE); Javelin Throw: 1. Shaik Firoj (St Joseph) (43.80), 2. S Mahender (GCPE), 3. R Ashok (GCPE); 200m: 1. M Arun Kumar (LFDC) (22.6s), 2. P Manoj Rami Reddy (CBIT), 3. V Sandeep Kumar (Goud LB College); 1500m: 1. D Kishan (Peoples DC) (4:38.2), 2. K Praveen (UCPE), 3. T Nithin (Nizam College); 400m: 1. S Shiva Teja Vaibhav Reddy (Manjeera) (49.6s), 2. JE Sravan Kumar (Nizam College), 3. P Pandu Naik (AV College); 110m Hurdle: 1. V Sanath Reddy (Loyola) (14.98/15.0s), 2. K Koshik (St Joseph), 3. N Rajesh (Bhavan’s); 4x100m: 1. New Pragathi (S Rahul, B Sathish, R Ramakrishna Reddy, M Dinesh) (45.1s); 2. St Joseph (Uday Kumar, Meguel Hario, K Koushik, Shaik Firoj); 3. Bhavan’s Vivekanand (N Rajesh, Melvin, A Saichandu, K Sai Durga Prasad);

Women:

High Jump: 1. A Manish (IPGDCW) (1.25m), 2. V Kask (PMV); Discuss Throw: 1. M Ambika (UCPE) (22.16), 2. M Vijetha (BVC), 3. T Navya (GCPE); Triple Jump:1. Pranallika (St Francis) (9.18m), 2. Shravya (TSWRDC), 3. Satwika (Koti Women’s); 10000m: 1. Kalavani (VCPE) (56:22.6), 2. S Manisha (TSRDC), 3. J Vaishnavi (St Ann’s); Hammer Throw: 1. M Ambika (UCPE) (19.50m), 2. B Manisha (OU CW), 3. T Navya (GCPE); 5000m: 1.J Rama (Pragathi KPHS) (24.11.2s), 2. J Vaishnavi (St Ann’s), 3. V Aparna (Bhavan’s); Javelin Throw: 1. Radhika (UCPE) (24.42m), 2. K Supriya (OUCW), 3. T Navya (GCPE); 400m: 1. P Kavya (SN Vanitha) (1:002s), 2. S Anu Ragha (St Ann’s), 3. A Keerthi (Bhavan’s); 1500m: 1. L Suchitra (St Ann’s) (5:21.1s), 2. V Aparna (Bhavan’s), 3. J Soundarya (GCPE); 200m: 1. G Nithya (St Ann’s) (26.8s), 2. P Ramavasavi (Wesley), 3. R Bhavani (Kesav Memorial); 100m Hurdle: 1. Hafheeja Begam (VCP, Siddarta) (19.7s), 2. B Mamatha (Nizam College), 3. J Akshitha (St Pious); 4x400m: 1. St Ann’s College (Suchitra, Navneetha, S Anuraga, S Nithya) (56.6s); 2.bhavan’s Sainikpuri (A Keerthi, K Gangothri, V Aparna, GV Shivani); 3. StT Francis (Kaya Menon, Poonam Rawal, Tanisha Goswami, T Pranallika)

Overall Championship: Men: 1. Bhavan’s Sainikpuri (24 Points), 2. St Joseph DC&PG College (23), 3. Nizam College (17); Women: 1. St Ann’s Degree College (47), 2. Bhavan’s Sainikpuri (26), 3. GCPE,Domalguda (21);

Best Athlete: Women G. Nithya (St Ann’s College),

Men: Amlan Borgohain (Avinash College).

