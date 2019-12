Aziz nets 14 goals for Zidane FC

By | Sports Bureau | Published: 6:24 pm

Hyderabad: Aziz scored a remarkable 14 goals as Zidane FC thrashed Hotfut B 18-1 in the Hotfut Youth League Inter-Academy 5-a-side Football Tournament in Begumpet.

Results: U-12: Reeds Academy B 5 (Yash 2, Pradyan 1, Anvith 2) bt Hotfut B 2 (Izaan 1, Abhijay 1); Zidane FC 6 (Ali 2, Farhan 2, Aziz 1, Abdullah 1) bt Neighburhood United 1 (Ritvik 1); Zidane FC 18 (Aziz 14, Sajid 2, Husam 2) bt Hotfut B 1 (Zaidh 1); Zidane FC 10 (Farhaan 7, Aziz 1, Ali 1, Husam 1) bt Abbas Union FC 4 (Qadeer 3, Qasim 1);

Reeds A 4 (Dharahas 2, Saksham 2) bt Neighbourhood United FC 3 (Ayush 2, Ritvik 1); Hotfut A 7 (Abhiram 3,Lakshay 2, Tarush 1, Aryansh 1) bt Reeds B 3 (Saksham 2, Pradyun 1); Abbas Union FC 6 (Qayam 3, Asghar 2, Md Ali 1) bt Hotfut A 3 (Abhiram 2, Lakshay 1); Zidane FC 4 (Abdullah 4) drew with Skykings FC 4 (Saketh 2, Yagya 1, Jason 1); Skykings FC 3 (Jason 2, Smaran 1) drew with Abbas Union FC 3 (Asghar 2, Qasim 1); Reeds Academy A 6 (Akash 4, Trishith 1, Lokesh 1) bt Reeds Academy B 2 (Yesh 1, Pradyun 1).

U-14: Reeds A 8 (Kshhitij 4, Bhargava 2, Nagaraju 2) bt Abbas Union A 2 (Mohammed 1, Qayam 1); Reeds B 5 (Tejas 2, Kunal 1, Krish 2) bt Reeds A 2 (Vishnu 1, Bhargava 1); USFC 8 (Milind 3, Aryan 5) bt Skykings FC 1 (Jay 1); Hotfut A 10 (Vansh 6, Pranav 3, Vihaan 1) bt Abbas Union B 5 (Qadeer 4, Qasim 1).

