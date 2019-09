Bhaavitha pockets junior girls title

By | Sports Bureau | Published: 7:32 pm

Hyderabad: GSM’s N Bhaavitha defeated her academy mate G Palak 4-2 to lift the junior girls singles title at the 2nd MV Sridhar Memorial State Ranking Table Tennis tournament, being organised by Hyderabad District Table Tennis Association, at the Anand Nagar Welfare Association Sports Academy on Saturday.

Meanwhile, Dhruv Sagar clinched the cadet boys singles title while Shriya took girls title.

Results:

Cadet Boys: Final:

Dhuv Sagar (GSM) bt Arush (APG) (4-2) 10-12,12-10,2-11,11-9,11-2,12-10;

Semis: Arush (APG) bt Jatin Dev (SPHS) (3-0) 11-4,11-8,11-9; Dhuv Sagar (GSM) bt Shaurya Raj Sexena (AVSC) (3-2) 7-11,11-6,11-2,9-11,12-10

Girls: Final Shriya (AWA) bt Pragyansha Patra (VPG) (4-1) 11-6,11-9,11-6,3-11,11-9;

Semis: Shriya (AWA) bt Y Shreya Satyamurthy (GSM)(3-2) 15-13,11-9,12-14,9-11,11-8;

Pragyansha Patra (VPG) bt P Jalani (VPG) (3-1) 11-7,5-11,15-13,11-4

Sub-junior: Boys: Final: Jashan Sai (MLR) bt Atharva Moghe (AWA) (4-0) 11-1,11-6,11-3,11-6

Semis: Atharva Moghe (AWA) bt Krish Malapani (AWA) (4-0) 11-9,11-5,11-8,11-6; Jashan Sai (MLR) bt Karan Saptarshi (MLR) (4-1) 11-5,11-5,15-13,7-11,11-6

Quarterfinals: Karan Saptarshi (MLR) bt K Ikshanth (SPHS) (3-1) 11-3,14-12,9-11,11-8; Krish Malapani (AWA) bt Druv Sagar (GSM) (3-1) 9-11,11-7,11-4,11-9; Jashan Sai (MLR) bt Jatin Dev (SPHS) (3-0) 11-4,11-6,16-14; Atharva Moghe (AWA) bt Trishul Mehra-Lbs (3-0) 11-5,12-10,11-9;

Girls: Semis: Palak G (GSM) bt H S Nikitha (VPG) (4-1) 11-2,11-1,11-13,11-6,11-6; Ananya Donekal (GSM) bt Mercy P (HVS)

Quarters: Palak G (GSM) bt Pooja Khajandar (AWA) (3-0) 11-3,12-10,11-6; H S Nikitha (VPG) bt Kaavya Anand (AWA) (3-1) 8-11,11-8,11-9,11-7; Mercy P (HVS) bt Pragyansha Patra –Vpg (3-1)

11-5,11-13,11-3,11-6; Ananya D (GSM) bt P Jalani (VPG) (3-2) 9-11,11-6,9-11,11-4,11-6

Junior Boys: Semis:

Jashan Sai (MLR) bt B Varun Shankar (MLR) (4-3) 11-8,11-9,11-9,9-11,9-11,8-11,11-4; SSK Karthik (AWA) bt Kesavan Kannan (MLR) (4-3) 11-6,7-11,5-11,11-7,8-11,11-7,11-4;

Quarters: B Varun Shankar (MLR) bt Sainath Reddy (MLR) (4-0) 11-2,11-4,11-4,11-8; Kesavan Kannan (MLR) bt A Vishal (GSM) (4-2) 11-9,9-11,11-13,13-11,11-9,11-5; Jashan Sai (MLR) bt Trishul Mehra-Lbs (4-2) 11-2,11-8,8-11,9-11,11-9,11-8; S S K Karthik (AWA) bt Yash G (GSM) (4-1) 11-6,11-8,11-6,13-15,11-1;

Junior Girls: Final: N Bhaavitha (GSM) bt Palak G (GSM) (4-2) 11-9,7-11,11-6,14-12,7-11,13-11

Semis: N Bhaavitha (GSM) bt K Ikshitha (AWA) (4-0) 11-6,11-7,11-7,11-2; Palak G (GSM) bt Vidhi Jain (GSM) (4-3) 9-11,11-5,11-8,8-11,11-8,8-11,11-4

Quarters: N Bhaavitha (GSM) bt Mercy P (HVS) (4-0) 12-10,11-3,11-9,11-5; Vidhi Jain (GSM) bt Kaavya Anand (AWA) (4-1) 11-4,13-11,12-10,7-11,12-10; Palak G (GSM) bt Keerthna (HVS) (4-3) 3-11,6-11,12-10,12-10,11-6,9-11,11-6; K Ikshitha (AWA) bt H S Nikhitha (VPG) (4-2)

11-3,11-9,11-7,10-12,9-11,11-7

Youth Boys: Semis: Mohd Ali (LBS) bt Arvind (AWA) (4-1) 11-5,8-11,11-9,13-11,12-10; Ali Mohd bt Kesavan Kannan (MLR) (4-3) 9-11,11-7,6-11,6-11,11-9,11-3,11-8;

Quarters: Kesavan Kannan (MLR) bt Amaan-Ur-Rahman-Avsc (4-1) 11-3,11-5,11-4,8-11,11-9; Arvind (AWA) bt B Varun Shankar (MLR) (4-0) 11-8,12-10,11-7,11-8; Mohd Ali-Lbs bt Sainath Reddy (MLR) (4-2) 12-10,11-6,12-14,9-11,11-6,11-9; Ali Mohd bt Jashan Sai (MLR) (4-3) 8-11,6-11,11-6,6-11,13-11,11-6,11-7;

Girls: Semis: G Pranitha (HVS) bt B Raaga Niveditha (GTTA) (4-0) 11-5,11-3,11-8,11-5; Varuni Jaiswal-Gsm bt V Sasya (AWA) (4-2) 11-6,13-11,5-11,11-7,10-12,11-8;

Men: Semifinal: B Varun Shanker (MLR) bt Arvind (AWA) (4-1) 11-4,11-8,9-11,11-6,11-7; Saroj Siril (AWA) bt P Vighney Reddy-Rbi (4-1) 11-9,11-9,11-9,7-11,12-10;

Women: B Raaga Niveditha (GTTA) bt G Pranitha (HVS) (4-1) 11-8,11-2,11-9,6-11,11-8;

Varuni Jaiswal (GSM) bt Srishti Gupta-Avsc (4-1) 11-8,11-2,11-3,6-11,11-2.

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 9182563636 on your contacts.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter