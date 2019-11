Bhargavi advances in TS Sub Junior under-17 badminton championship

By | Sports Bureau | Published: 8:15 pm

Hyderabad: Top seed K Bhargavi of Ranga Reddy whipped past AY Spoorthi of Warangal 21-11, 21-18 in the girls’ second round match of the 5th Telangana State Sub Junior under-17 badminton championship at Asian Sports Centre, Bandlaguda Chourasta, here on Friday.

Results (2nd round) Boys: B.V. Uneeth (Krishna (Hyd) bt. Ch Bhavyanth Sai (RR) 21-11 21-17; Tarak (Sriinivas (HYD) bt G.Abhinay Sai Ram (Wgl) 21-19 11-21 21-12; Bhargava Rani Reddy (Khm) bt A Zanith Vivek (Hyd) 21-9 21-17; T Harsha (RR) bt T Dhann Winn (Hyd) 21-16 21-14; P.Lokesh (Mdk) bt. S Sankara Narayana (Hyd) 21-17 21-10; AR Rohan Kumar (RR) bt K.Uttejkumar (Srpt) 21-18 21-12; A.P.Ravi Uttej (RR) bt T.Siddardh (Krmr) 21-18 21-18; Sravanth Suri (Hyd) bt K Abhishek (RR) 21-8 21-4; M Vineeth (Hyd) bt. Vaibhav Anasoori (Krmr) 22-20 14-21 21-17; M.Shashank Sai (Hyd) bt T.Rushendra (Mdk) 21-14 21-19; B Sameer Reddy (RR) bt N.Anirudh (Wgl) 21-15 21-11; P.Sai Vishnu (RR) bt V.D.Abhinav Krishna (Hyd) 21-11 21-17; Varshith Reddy (Hyd) bt Y.Sai Venkat Nihith Rao (RR) 21-14 20-22 21-15; G.Akshath Reddy (Nlg) bt. T.Vignesh (RR) 21-12 21-19; (Sriguna Srikar Adireddy (Hyd) bt B.Vaibhav (Mdk) 21-13 21-13; K.Lokesh Reddy (Hyd) bt M Surya (Khm) 21-6 21-16.

Girls: K Bhargavi (RR) bt A.Y.Spoorthi (Wgl) 21-11 21-18; DV Shruthi (Hyd) bt S Prasanna (SR) 21-1 21-2; G.Sanjana (RR) bt N.Sai (SR)iya (Srpt) 21-9 21-12; A Devi Sri (Hyd) bt Kiran Shirvi (KR) 21-6 21-1; K. Sreshta Reddy (Hy) bt Ande Nikhila (RR) 21-11 23-21; K.Ashritha bt Keerthana Jangaon 21-7 21-1; MP Vennela (Hyd) bt E.Nikitha Rao (Wgl) 21-7 21-4; A Shikhaa (RR) bt G. Sree Hasini Reddy (Wgl) 21-11 21-13; Anagha Pai (RR) bt Y.Unnati 21-7 21-3; Y.Kaivalyalakshmi (Hyd) bt Anumula Srivalli (RR) 21-9 21-7; K Vaishnavi (Hyd) bt G.Yoga Anvitha (Khm) 21-8 21-12; Mihika Thakur (Mdk) bt Pallavi Joshi (Hyd) 21-19 22-20; Nellikanti Poojitha (RR) bt Hema Vanthini (KR) 21-2 21-4; L. Sri Sai Sravya (RR) bt K Tanvi (Hyd) 21-8 21-18.

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 9182563636 on your contacts.