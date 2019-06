Double delight for Priyanka

By | Sports Bureau | Published: 9:41 pm

Hyderabad: S Priyanka from Sangareddy won gold medals in the 100m race and long jump in the 35+ category to finish the day with two gold medals in the Telangana State Masters Women Athletics Championship at GMC Balayogi Stadium on Sunday.

Priyanka clocked 18.9s in the 100m race and her jump measured 3.06m. D Vijaya from Bhongir was the winner in the 200m race with 40.1s.

Results: 100m: 35 plus: 1. S Priyanka (Sangareddy) 18.9s, 2. E Saritha (Peddapalli) 20.6s, 3. D.Vijaya (Bhongir) 20.9s; 40 plus: 1. A Uma Gupta (Hyd) 17.6s, 2. Krishnaveni (Peddapalli) 25.9s; 45 plus: 1. Suma Liz Panicker (RR) 17.6s, 2. Jyothi (Bhupalpally) 21.6s, 3. Krishnaveni (Medak) 23.1s; 50 plus: 1. J Shantha (Peddapally) 30.7s; 55 plus: 1. G Salomi (Sangareddy) 26.9s; 60 plus: 1. J Sharadha (Hyd) 35.1s: 70 plus: 1. M Durga (Hyd) 33.9s. 200m: 35 plus: 1. D Vijaya (Bhongir) 40.1s, 2. Sandhya (Bhupalpally) 40.4s, 3. G. Uma (Bhupalpally) 45.2s; 40 plus: 1. A Uma Gupta (RR) 36.9s, 2. P.Roja (Hyd) 54.7, 3. Shakuntala (Asifabad) 1:04.7s; 45 plus: 1. Suma Liz Panicker (RR) 34.8s, 2. Jyothi (Bhupalpally) 42.8s, 3. Tulasi (Warangal) 48.7s; 400m: 40 plus: 1. Divya Reddy (Hyd) 1:22.1s, 2. Kruthi (Hyd) 1:30.1s, 3. A Uma Gupta 1:40.5s; 1500m: 35plus: 1. Sandhya (Wgl) 8:41.8s; 50 plus: 1. Indu (Hyd) 7:56s. 1500m: 40 plus: 1. Divya Reddy (Hyd) 7:03s 2. Kruthi (Hyd) 7:21.3s; 1500m: 45 plus: 1. Tulasi (Wgl) 9:01s, 2. Jyothi (Bhupalpally) 9:14.8s.

Long jump: 35 plus: 1. S Priyanka (Sangareddy) 3.06s, 2. D Vijaya (Bhongir) 3.02 3s; D Samatha(Bhupalpalli) 2.48s; 40 plus: P Vijaya (Peddapalli) 2.86s, 2. K Krishna Veni (Peddapalli) 2.25; 45 plus: 1. K Krishna Veni (Medak) 2.42s, 2. Kusuma (Pedapalli)2.40s. Shot put: 35 plus: 1. Ashwini 6.83m; 2. D Pramila 6.06m, 3. S Priyanka 5.91m; 40 plus: 1. A Virginia Bensam 6.82m, 2. Shalani 6.25m; 45 plus: 1. Kusuma Swaroopa 5.57m; 50 plus: 1. S.Banu 5.60m; 55 plus: 1. A Kalavathi 4.01m; 60 plus: 1. Debora Raymond 5.04m 2. V Darcus 3.89m.

Discus throw: 35 plus: 1. D Prameela (Bhupalpally) 15.20m, 2. Ashwini (Hyd) 14.60m, 3. KR Kamala (Sangareddy) 13.80; 40 plus: 1. A Virginia Bensam (RR) 15.73, 2. Priscilla (Sangareddy) 14.45m, 3. Shailini (Medak) 13.87m; 45 plus:1. M Sunitha (RR) 21.45m 2. Kusuma Swaroopa (Pedapalli) 14.10m; 50 plus: 1. S Banu (Bhupalpally) 12.84m, 2 Anitha Rani (Pedapalli) 10.10m 3. Roopa Thakur (Pedapally) 7.40m; 60 plus: 1. Debora (RR) 12.67m, 2. Darcus (RR) 11.23m, 3. Sharada (Hyd) 10.23m

Javelin throw: 35 plus: 1 K Raja (Sangareddy) 13.79m, 2. Shashi Rekha (Sangareddy) 12.92m, 3. Venessa (RR) 10.02m; 40 plus: 1. BRV Priscilla (Sangareddy) 12.32m, 2. J.P. Mary (Sangareddy ) 11.41m, 3. Sneha Latha (Pedapalli) 7.25m; 45 plus: 1. Suma Liz Fanicker (Hyd) 23.85m, 2. M Sunitha (Hyd) 19.97m; 50 plus: 1. S. Banu 7.32m, 2. Varalaxmi 6.20m; 60 plus: 1. Debora Raymond 15.38m, 2. Darcus 12.80m.

