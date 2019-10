Former Nizamabad MP Kavitha thanks Huzurnagar voters

By | Published: 3:51 pm 3:55 pm

Hyderabad: Former MP from Nizamabad, Kalvakuntla Kavitha, on Thursday thanked voters of Huzurabad Assembly constituency for “reposing extraordinary faith” in Chief Minister K Chandrashekhar Rao and his administration by ensuring a thumping win for TRS candidate Sanampudi Saidi Reddy in the bye-election in Huzurabad.

In a tweet, Kavitha also congratulated all the TRS leaders and workers who worked hard for Saidi Reddy’s victory.

కెసిఆర్ గారి పైన అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించి, తెరాస పార్టీ కి అపురూపమైన విజయాన్ని అందించిన హుజూర్నగర్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు 🙏🙏 ఈ విజయం కోసం నిరంతరం శ్రమించిన తెరాస కుటుంబ సభ్యులందరికి శుభాకాంక్షలు !! Jai Telangana !! Jai TRS !! Jai KCR !! #TRSForTelangana pic.twitter.com/1giKcYXeic — Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) October 24, 2019

