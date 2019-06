Gayatri shocks fourth seed Aakarshi, storms into semis

By | Sports Bureau | Published: 8:38 pm

Hyderabad: Pullela Gayatri Gopichand, seeded 13th, rallied to shock fourth seed Aakarshi Kashyap 16-21 21-13 21-15 to cruise into the women’s singles semifinals of the Yonex-Sunrise All India Senior Ranking Badminton Tournament at Pullela Gopichand and SAI academies on Friday.

Results: Men’s singles (1st round): Ansal Yadav (1) (UP) bt Adrian George (GUJ) 21-18 16-21 21-18; Abhishek Yeligar (KTK) bt Kartik Jindal (9) (HAR) 21-16 16-21 21-15; Lakshya Sen (6) (UTR) bt Sriva(TS)av Duwari TN 21-17 4-2 Retd; Pratul Joshi (15) (MP) bt Aniketh Reddy K (TS) 21-17 21-16; Chirag Sen (3) (AAI) bt Mithun M (AI) 21-18 21-8; Siril Varma A S S (10) (TS) bt Aman Kumar (HAR) 23-21 21-16; Nikhilshyam Sriram (7) (KTK) bt Mani Gandan R TN 21-8 21-14; Gurpart(AP) Singh PNB bt Aman Farogh Sanjay (MAH) 21-12 21-18; Kartikey Gulshan Kumar DLI bt Ajay Satish Kumar Nair (KER) 21-7 21-13; Al(AP) Mishra (8) (MP) bt Kiran B (KTK) 21-18 14-21 21-10; Siddharth Thakur (MAH) bt Rishabh Deshpande (MAH) 21-13 21-10; Bodhit Joshi (4) (UTR) bt Pranav Rao Gandham (TS) 21-12 21-9; Daniel Farid S (KTK) bt Kiran Kumar M (TS) 21-17 21-9; Aryamann Tandon (5) (GUJ) bt Neeraj Vashisth (RLY) 22-20 13-21 21-14; Dhruv Rawat (UTR) bt Jaswanth D (11) (AP) 21-19 23-21; Rahul Yadav C (2) (TS) bt Siddharth Pratap Singh (CG) 21-13 21-16. 2nd round: Ansal Yadav (1) (UP) bt Abhishek Yeligar (KTK) 17-21 21-18 21-12; Lakshya Sen (6) (UTR) bt Pratul Joshi (15) (MP) 21-10 21-13; Siril Varma A S S (10) (TS) bt Chirag Sen (3) A(AI) 21-11 21-16; Nikhilshyam Sriram (7) (KTK) bt Gurpart(AP) Singh PNB 21-16 21-15; Kartikey Gulshan Kumar DLI bt Alap Mishra (8) (MP) 22-24 21-14 21-13; Siddharth Thakur (MAH) bt Bodhit Joshi (4) (UTR) 21-19 21-15; Daniel Farid S (KTK) bt Aryamann Tandon (5) (GUJ) 21-18 21-12; Rahul Yadav C (2) (TS) bt Dhruv Rawat (UTR) 21-13 23-21

Women singles: Pre-quarterfinals: Ashmita Chaliha (1) (ASM) bt Malvika Bansod (12) A(AI) 21-16 21-12; Shikha Gautam (10) (AI) bt Vaidehi Choudharii (5) (MAH) 21-16 21-19; Riya Mookerjee (3) (RLY) bt Anura Prabhudes(AI) (9) GOA 16-21 26-24 21-16; Tanvi Lad PET bt Vaishnavi Bhale (14) (MAH) 17-21 21-17 23-21; Gayatri Gopichand Pullela (13) (TS) bt Aashi Rawat DLI 21-18 17-21 21-7; Aakarshi Kashyap (4) AAI) bt Ira Sharma (11) (HAR) 20-22 21-16 21-9; Rituparna Das (15) PET bt S(AI) Uttejitha Rao Ch (6) (AP) 15-21 21-19 21-8; Keyura Mopati (TS) bt Kanika Kanwal (2) (RLY) 21-19 21-9. Quarterfinals: Shikha Gautam (10) (AI) bt Ashmita Chaliha (1) (ASM) 21-15 8-5 Retd; Tanvi Lad PET bt Riya Mookerjee (3) (RLY) 21-23 21-13 21-11; Gayatri Gopichand Pullela (13) (TS) bt Aakarshi Kashy(AP) (4) A(AI) 16-21 21-13 21-15; Rit(UP)arna Das (15) PET bt Keyura Mopati (TS) 21-19 21-6.

Men doubles (Ist round): Krishna Prasad G (AP) and Dhruv Kapila (1) (AI) bt Vighnesh Devlekar and Deep Rambhiya (MAH) 21-14 17-21 21-14; Prakash Raj S and Vaibhaav (6) (KTK) bt Vasantha Kumar H R and Ashith Surya (KTK) 22-20 26-28 21-19; Manjit Singh Khwairakpam and Dingku Sing Konthoujam MNP bt Kabir Kanzarkar and Hemanagendra Babu T (4) (RLY) 21-18 17-21 23-21; Utkarsh Arora DLI and Tarun K PET bt Rohan Kapoor DLI and Saurabh Sharma (8) (HAR); Sri Krishna Sai Kumar Podile (TS) and Gouse Shaik (7) (AP) bt Nithin HV and Kushal Raj S (KTK) 21-16 21-11; Sanjai Srivatsa D (PY) and Siddarth Elango (TS) bt Rupesh Kumar K T and Diju V (3) PET 21-19 22-20; Sai Rohit B and Akash Chandran (TS) bt Balasubrahmanniyan N G and Shyam Prasad (5) (KER) 21-18 6-21 21-14; Anjan Buragohain (ASM) and Ranjan Buragoh(AI) (2) RBI bt Bennet Antony CAG and Sreejith R (KER) 21-14 21-13

Women doubles (Ist round): Thanushree R (TN) and Kavipriya S (PY) bt Poornima Ch (TS) and Nivetha M (TN) 21-13 19-21 21-11; Simran Singhi and Ritika Thaker (5) (MAH) bt Srivedya Gurazada and Sai Shriya Yanamandra (TS) 21-9 21-11; Shikha Gautam (AI) and Ashwini Bhat K (4) (KTK) bt Reza Farhath and Treesa Jolly (KER) 21-12 26-24; Riya Mookerjee (RLY) and Anura Prabhudes(AI) GOA bt Ramya Tulasi B V TN and Mayuri Yadav (6) (UP) 21-15 21-15

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 9182563636 on your contacts.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter