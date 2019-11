Harshil hammers 181 in International’s big win

By | Sports Bureau | Published: 6:21 pm

Hyderabad: Harshil Mishra hammered 181 in International CC’s massive win over Ranga Reddy District in the HCA A-3 Division one-day league match.

Brief scores: Vijaypuri Willowmen 275/7 in 38 overs (Murali 62, Ayaan 32, Ayub 51, Vikram 73) lost to Secunderabad Club 276/6 in 35.5 overs (CV Anand 51, Anurag Haridas 107, Mohit K 33); Ekalavya CC 261/5 in 42 overs (Keertham 102, Dinakar 67, Vinmukh 48, Praneeth 3/40) bt Walker Town CC 139/10 in 39.1 overs (Sudharshan 67, Avatar 3/27, Teja 3/38); Marredpally Blues CC 147 in 27.3 overs (Prabhu 71, Rahul 4/36) bt PJLCC 148 in 32 overs (Anil 40, Rahul 35 no, Rahul Godse 3/30); SA Amberpet CC 193 in 29.1 overs (Kasif Pasha 32, E Praveen 39, Pradyuth 42 Abhishek 4/27) bt Picket CC 179/9 in 30 overs (Akshay 45, D Naga Charan 48, Shrunjeeth 4/30); Dhruv XI CC 112 in 31.1 overs (Pranav B 3/28, Manoj 3/32) lost to Deccan Colts CC 113/3 in 22 overs (Pranav B 51, M Pranav 33); Youngmasters CC 164 in 44.4 overs (Rohit 45, Pratham Jain 51, Yash Dubey 3/41) lost to St Andrews 165/2 in 27.3 overs (Abhiram D 80 no, Sachit B 52); Cosmos CC 101 in 25 overs (Prabhakar 62, Hemendu Nandan 3/30, Aadhitya Challa 4/30) lost to Safilguda CC 104/4 in 34.1 overs (Siddharth Rao 3/26); Mahesh CC 178 in 34.1 overs (Sudharshan 61, Shanvanith Reddy 5/37) lost to RJCC 181/3 in 20.3 overs (Prithvi Reddy 84, Avinash Reddy 47 no); HPS R 73 in 25.3 overs (P Durga Balaji 40, P Ganesh Venkata Sai 3/29) bt Mahaveer 56 in 15.1 overs (V Jai Sohan Kumar 6/25, K Anushul 4/31); Navjeevan Friends CC 154 in 34.2 overs (Maria Williams 33, Vijay Kanth 61, Shravan 3/39) lost to Manikumar CC 155/3 in 20.5 overs (Sunil Kumar 67 no, Ravi Chandra 55); Lal Bahadur CC 126/8 in 30 overs (Tyagi 3/17) bt Deccan Colts CC 92 in 18.2 overs (Badal 40, B Hans Raj 4/14); Ekalavya CC 280 in 43.4 overs (Vinmukh Raj 58, Ram Ruthvik Reddy 84, Lokesh 5/44) bt Starlets Cc 79/10 in 29.2 overs (Dhanush 31, Dinakar 5/11, Madhu 4/8) Swastik Union CC 271/7 in 45 overs (Vrishab Reddy 78, Govardhan SA 101, Stephen J 35, Mustafa 3 for 47) bt Shalimar CC 57 in 17.5 overs (AJ Hrithwik 3/24, S Manish 6/33); Young Citizen CC 206/8 in 50 overs (Sri Ram 41) lost to Walker Town CC209/2 in 40 overs (Krithin 108 no, Avik 48 no); Victoria CC 63 in 21.5 overs (Madanlal P 3/25, Omprakash Yadav 4/11) lost to Roshanara CC 66/1 in 12.4 overs. Deccan Colts CC 162/8 in 34 overs (Srinu 39, Tyagi 42, Tarun 3/28) bt Young Master CC 78 in 34 overs (Tanuj 45, Manish 3/16); Reliance CC 242/7 in 40 overs (Kiran 92, Dhanush 83 no, Muddasir 3/36) bt Universal CC 159/8 in 40 overs (Karan 32, Aawaz 32, Rahul 4/38); Superstar CC 160 in 29.1 overs (Rangiah K 71, S Manish 5/36) lost to Swastik Union CC 161/2 in 27 overs (Vrishab Reddy 85); Sunshine CC 108 in 25 overs (Vamshi 35, S Yathish 6/19, Stephen Jacinth 3/26) bt Swastik Union CC 109/3 in 14 overs (Stephen Jacinth 45 no); Acrylic CC 97 in 27.4 overs (Rohit Yadav 4/32, Ram Raj 3/12) lost to Sungrace CC 98/3 in 24.2 overs (R Rahil 51 no); International CC 397/6 in 48 overs (P Sai Akshat Reddy 70, Harshil Mishra 181, Anurag Vinayshiv 36, Mahas Oruganti 40 no, Kireeti 3/39) bt Ranga Reddy Dist 238 in 42.4 overs (Vikranth Reddy 34, Kireeti 98, Srikanth Reddy 46, Anurag Vinayshiv 5/19, P Ruthish Reddy 3/71); Acrylic CC 171 in 36 overs (Anil 88, Siddharth 5/18) bt Saint Sai Cc 150/10 in 30.1 overs (Anil 6/29)

