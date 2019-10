Hyderabad teams in TT finals

By | Sports Bureau | Published: 8:32 pm

Hyderabad: Hyderabad men, junior boys and women team progressed into the finals of the sixth Telangana State Inter-district and State table tennis championship being held at Mahaveer Group of Science and Technology, Bandlaguda on Sunday. Hyderabad will meet Ranga Reddy in all the three finals.

Results: Inter-district team championship: Men: Third place: Medak District bt Peddapalli District (3-0); Ali bt Sri Ramu (3-0) (11-5,11-4,11-6), Shiva bt Naveen (3-0) (11-8,11-4,11-6), Dharini bt Satyanarayana (3-0) (11-1,11-4,11-4); Semis: Ranga Reddy District bt Medak District (3-0); Vishal bt Ali (3-1) (8-11,11-9,11-3,11-6), Saroj bt Shiva (3-0) (11-7,11-8,11-4), Saurab bt Natraj (3-0) (11-7,11-6,11-9); Hyderabad bt Peddapalli District (3-0), Sainath Reddy bt B.Sri Ram (3-0) (11-4,11-7,11-7), Sashwat Samal bt Naveen (3-0) (11-5,11-4,11-5), B Vathsin bt Satyam (3-0) (11-3,11-8,11-4).

Junior boys: Third place: Nalgonda District bt Karimnagar District (3-0); G Nithrik bt Jitender (3-1) (11-6,10-12,11-4,11-8), M Raghuram bt U Venkata Ramana (11-1,11-1,11-1), J Karthik bt Rasheed (3-0) (11-1,11-2,11-4); Semis: Ranga Reddy District bt Karimnagar District (3-0); Atharva Moghe bt Venkata Ramana (3-0) (11-4,11-7,11-6), G Vivek Sai bt Jithender Reddy (3-0) (11-6,11-2,11-6), P Virinchi Raju bt Rasheed (3-0) (11-1,11-5,11-1); Hyderabad bt Nalgonda District (3-0); Jashan Sai bt M.Raghu Ram (3-0) (11-6,11-5,11-4), SSK Karthik bt J Karthik (3-0) (11-2,11-4,11-7), Kesavan Kannan bt M Sathwik (3-0) (11-2,11-6,11-8); Quarters: Hyderabad bt Warangal District (3-0); Karthik bt M.Vedhavyas (3-0) (11-4,11-4,11-6), Kesavan Kannan bt K Lenin (3-0) (11-0,11-5,11-4), Jatin Dev bt K Sumanth (3-0) (11-1,11-1,11-4)

Women: Third place: Nalgonda District bt Warangal District (3-0); Meghana bt Hanshini (3-0) (11-4,11-6,11-6), Devi Sree bt CH.Manisha (3-0) (11-2,11-3,11-1), CH Godha Thejaswini & D Devi Sree bt CH.Manisha & Meghana (3-0) (11-1,11-3,11-1); Semis: Ranga Reddy District bt Warangal District (3-0); Diya Vora bt CH Manisha (3-0) (11-5,11-4,11-2), Keerthana bt P Meghana (3-0) (11-1,11-2,11-1), N Bhaavitha & J Vinichitra bt CH Manisha & Hanshini (3-0) (11-0,11-3,11-0); Hyderabad bt Nalgonda District (3-0) Hanifa Khatoon bt CH.Godha Thejaswini (3-0) (14-12,11-8,11-4), Srishti bt D Devi Sree (3-0) (11-6,11-3,11-6), B Raaga Niveditha & Nikhitha bt CH Godha Thejaswini & Shobha (3-0) (11-5,11-7,11-8).

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 9182563636 on your contacts.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter