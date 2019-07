Hyderabad’s Rishab, Kavya corner glory

By | Sports Bureau | Published: 7:59 pm 9:30 pm

Hyderabad: Hyderabad’s Rishab Mishra and Kavya (SAI, STC) won the 400m men and women race events respectively held as part of the Second Hyderabad Open Sprints and Jumps Athletics Championship at GMC Balayogi Stadium on Monday.

Rishab clocked 48.46s to win the contest while Kavya completed her run in 58.42s to emerge champ. A total of around 2,000 athletes competed under various events.

Results: Men: 400m: 1. Rishab Mishra (Hyd) 48.46s, 2. JE Sharavan Kumar (SAI, STC), 3. Teja V Reddy (SAI); U-16 boys: Long Jump: 1. S Yogender (SAI, STC) 6.12m, 2. P Anji (OU), 3. M Varun (PJR); U-14: 4x100m Relay: 1.TSWRS, RR 48.58s, 2.CMR, Suraram, 3. Miyapur; U-12: 80m: 1. J Anil (Wgl) 10.2s, 2. R. Ram Shankar (Wanaparthy), 3. G Laxman (Wgl); U-10: 60m:1. M Hrushikash Swamy (BVB) 8.55s, 2.K Goutham (RR), 3. R Srikanth (Wgl); 300m: 1. L Ramu (Wgl) 46.90s, 2. P Pranay (AECS), 3. K Gowtham (RR).

Women: 400m: 1. Kavya (SAI,STC) 58.42s, 2.G Maheshwari (SAI, STC), 3. Ch. Padma Sree (SAI,STC); U-16 girls: 400m: 1. P Shreya (NZM) 1:04.7s, 2. N Vijayalaxmi (CSSNAM, H Nagar), 3.N Pravalika (TSWRS,Dindi); Long Jump: 1. Nandini (TSWRS, RR) 5.21m, 2. Adithi Singh (Jyoti Vidyalaya), 3. Pavitra (St Ann’s); U-14: 100m:1. Ragavarshini (St Joseph) 13.07s, 2. R Jhansi Bai (ZPHS), 3. Y Savitha (TSREIS); 400m: 1. R Jhansi Bai (ZPHS) 1:04.6s, 2.

Ragavarshini (Nizam Grounds), 3. Sharanya (Phoenix); Long Jump: 1. Y Savitha (TSWRS, NZB) 4.99m, 2. L Navya (TSWRS, NUDA), 3. MK Sheeraja (Srichaitanya); U-12: 80m: 1. Vibha Rao (Chirec) 11.1s, 2.K Rohita (Vikas Concept), 3.Preetika Reddy (Univ School).