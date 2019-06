Jatin, Pragyansha triumph

By | Sports Bureau | Published: 9:44 pm

Hyderabad: Jatin Dev and P Pragyansha won the cadet boys and girls titles in the Samreddy Sudershan Reddy Memorial State Ranking Table Tennis Tournament being held at Mahaveer Group of Institutions, Bandalguda. Jatin beat M Rishab Singh 4-2 in a close contest while Pragyansha eased past P Jalani 4-1 in the final.

Results: Cadet boys final: Jatin Dev (SPHS) bt M.Rishab Singh (YMCA) (4-2) (11-3,11-3,12-14,11-2,11-13,11-6); Sub-junior boys quarters: K Ishanth (AWA) bt Krish Malpani (AWA) (3-1) (11-8,11-6,9-11,16-14); Ayush Daga (AWA) bt Raju-AWA (3-1) (11-7,11-13,11-6,11-9); Trishul Mehra (LBS) bt Karan Saptarshi (MLR) (3-1) (11-8,11-6,6-11,11-3); Jashan Sai (MLR) bt K Varun (GSM) (3-0) (11-6,11-4,11-6); Junior boys pre-quarters: Trishul Mehra (LBS) bt Anoop Amara (MLR) (3-0) (13-11,11-6,11-9), Pranav Nallari (AWA) bt Yash Goyal (GSM) (3-1) (11-4,11-7,8-11,11-7); SSK Karthik (AWA) bt Krish SInghvi (MLR) (3-0) (11-6,11-4,11-9);M Raghu Ram (NLG) bt Yash Chandra (PROTT) (3-1) (11-6,11-6,6-11,12-10); Jashan Sai (MLR) bt Shreys (HVS) (3-1) (11-6,9-11,11-7,11-8); Sainath Reddy (MLR) bt K Ishanth (AWA) (3-0) (11-5,13-11,11-6); Kesavan Kannan (MLR) bt Kamal Billa (PROTT) (3-0) (11-8,11-4,11-9);A Vishal (GSM) bt K Varun (3-0) (11-7,11-7,11-5).

Cadet girls final: P Pragyansha (VPG) bt P Jalani (VPG) (4-1) (11-5,11-7,7-11,11-6,11-7); Sub-jr girls quarters: Mercy (HVS) bt D Devi Sree (MLR) (3-1) (11-5,11-8,8-11,11-9); D Ananya (GSM) bt Pooja (AWA) (3-0) (11-6,11-3,11-7);G Palak bt HS Nandini (VPG) (3-1) (13-15,11-6,11-5,11-5); M Ashlesha Singh (AWA) bt Kaavya (AWA) (3-2) (12-10,9-11,7-11,11-6,13-11); Junior girls pre-quarters: K Ikshitha (AWA) bt Afifa-(YMCA) (3-0) (11-4,11-7,11-7); S Priyanshi (GSM) bt Pooja (AWA) (3-1) (10-12,11-7,12-10,11-4); Vidhi Jain (GSM) bt Kaavya (AWA) (3-1) (8-11,11-6,11-2,11-3); D Ananya (GSM) bt S Saranya (GSM) (9-11,11-7,11-6,11-5); G Palak (GSM) bt CH Godha Thejaswini (NLG) (3-0) (12-10,12-10,11-7); Mercy (HVS) bt Namratha (AWA) (3-1) (11-9,11-8,7-11,11-5); Diya Vora (HVS) bt Keerthana-HVS (3-0) (11-5,11-4,11-7); N Bhaavitha (GSM) bt HS Nikhitha (VPG) (3-0) (11-6,11-7,11-5); Youth girls pre-quarters: Naina Jaiswal (LBS) bt CH Godha Thejaswini (NLG) (4-1) (8-11,11-4,11-6,13-11,13-11); Women pre-quarters: Shristhi Gupta (AVSC) bt K Ikshitha (AWA) (4-1) (7-11,11-4,11-7,11-8,11-6); N Bhaavitha (GSM) bt Palak Shah-(AVSC) (4-0) (11-5,11-2,11-8,11-9); S Priyanshi (GSM) bt Nikitha (PROTT) (4-3) (11-4,5-11,13-11,11-3,8-11,12-14,12-10); V Laasya (AWA) bt Rachana (GSM) (4-1) (15-17,11-6,11-9,11-2,12-10); Naina Jaiswal-(LBS) bt S Priyanshi (GSM) (4-0) (11-4,11-7,11-4,11-5); V Sasya (AWA) bt Vinichitra (GSM) (4-1) (11-6,8-11,11-6,11-6,11-8); Varuni Jaiswal (GSM) bt Diya Vora (HVS) (4-0) (11-4,11-4,11-7,11-4); G Pranitha bt Y Nikhitha (YMCAXTTA) (4-1) (3-11,11-9,11-6,11-4,11-6).

