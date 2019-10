Jatin, Shriya clinch cadet Table Tennis titles

By | Sports Bureau | Published: 11:30 pm

Hyderabad: St Paul’s High School’s Jatin Dev and Anandnagar Welfare Association’s Shriya clinched cadet boys and girls titles respectively in the 18th AWASA Late Sri Ananth Narayana Reddy and Smt Rameshwaramma Memorial State Ranking Table Tennis tournament on Friday.

In the boys final, Jatin defeated Gujarati Seva Mandal’s Dhruv Sagar 4-2 while in the girls category, Shriya got the better of Victory Play Ground’s Pragnyansha Patra 4-2.

In the sub-junior boys category, Trishul Mehra defeated Ishanth 4-0 to set up title clash with MLR’s Jashan Sai who got the better of Atharva Moghe.

Results:

Cadet Boys: Final: Jatin Dev (SPHS) bt M Dhruv Sagar (GSM) (4-2) (11-6,11-4,11-5,11-13,8-11,11-7);

Semis: Jatin Dev (SPHS) bt Chirantan Khajandar (PROTT) (3-0) (11-4,11-7,11-5); M Dhruv Sagar (GSM) bt Arush (APG) (3-2) (11-7,7-11,11-9,7-11,11-9)

Girls: Final: Shriya (AWA) bt Pragyansha Patra (VPG) (4-2) (6-11,11-7,11-8,11-8,9-11,11-7);Semis: Shriya (AWA) bt P Jalani (VPG) (3-1) (11-4,11-4,4-11,11-7)

Sub-Junior Boys: Semifinals: Trishul Mehra (LBS) bt K Ishanth (AWA) (4-0) (11-7,11-7,11-9,11-3); Jashan Sai (MLR) bt Atharva Moghe (AWA) (4-1) (14-12,11-4,11-6,9-11,11-8);

Quarters: Jashan Sai (MLR) bt Kushal Kattikala (AWA) (3-0) (11-8,11-5,11-4); K Ishanth (AWA) bt Ayush Daga (AWA) (3-1) (13-11,6-11,12-10,11-8); Trishul Mehra (LBS) bt Jatin Dev (SPHS) (3-1) (9-11,11-3,13-11,11-8); Atharva Moghe (AWA) bt Tarun Mukesh-RTTA (3-0) (11-7,11-5,11-4)

Girls: Semifinals: Pooja Khajandar (AWA) bt Kaavya (AWA) (4-1) (6-11,11-5,11-7,11-8,11-8); G Palak (GSM) bt P Mercy (HVS) (4-3) (9-11,11-6,11-9,13-15,11-8,10-12,11-7)

Junior Boys:

Quarterfinals: Kesavan Kannan (MLR) bt Trishul Mehra (LBS) (4-2) (11-6,8-11,5-11,11-5,11-9,11-6); Sainath Reddy (MLR) bt Pranav Nallari (AWA) (4-2) (11-3,11-13,11-5,11-8,10-12,13-11); SSK Karthik (AWA) bt A.Vishal (GSM) (4-1) (11-4,8-11,11-9,11-15,11-5); Jatin Dev (SPHS) bt Jashan Sai (MLR) (4-3) (5-11,11-9,6-11,11-9,9-11,11-8,11-9)

Pre-quarterfinals: Sainath Reddy (MLR) bt Ayush Daga (AWA) (3-0) (11-2,11-7,11-4); Pranav Nallari (AWA) bt Arush (APG) (3-1) (11-1,8-11,11-7,11-1); A Vishal (GSM) bt Pratham Dev (SPHS) (3-0) (11-4,11-8,11-9); Jashan Sai (MLR) bt Ragahav Loya (3-0) (11-4,11-3,12-10); Kesavan Kannan (MLR) bt Atharva Moghe (AWA) (3-1) (11-8,9-11,11-5,11-8); Trishul Mehra (LBS) bt M Raghu Ram (3-1) (9-11,11-9,11-6,11-7); Jatin Dev (SPHS) bt Anoop Amara (3-1) (11-8,11-9,8-11,11-3); SSK Karthik bt Raju (AWA) (3-0) (11-5,11-6,14-12);

Girls: Quarterfinals: N Bhaavitha (GSM) bt S Saranya (LFJC) (4-0) (11-5,11-5,11-8,11-8); Vidhi Jain (GSM) bt Ananya Donekal (GSM) (4-1) (9-11,11-4,11-9,11-5,11-7)

Pre-quarters: N Bhaavitha (GSM) bt C Godha Thejaswini (NLG) (3-0) (11-2,11-1,11-4); G Palak (GSM) bt Afifa Fathima (YMCAXTTA) (3-1) (7-11,11-7,11-3,11-8); P Mercy (HVS) bt Diya Vora (HVS) (3-1) (7-11,13-11,14-12,11-9); Vidhi Jain (GSM) bt Pooja Khajandar (AWA) (3-0) (14-12,11-7,14-12); K Ikshitha (AWA) bt J Gouri (MLR) (3-0) (15-13,11-3,11-7); S Saranya (LFJC) bt HS Nikhitha (VPG) (3-0) (11-6,11-4,11-8); Keerthana (HVS) bt Y Nikhitha (YMCAXTTA) (3-0) (12-10,11-5,11-6); Ananya Doenkal (GSM) bt Naumrata (AWA) (3-2) (8-11,11-8,12-10,8-11,14-12);

Youth Boys: Quarterfinals: Sainath Reddy (MLR) bt Amaan UR Rahman (AVSC) (4-2) (11-8,11-7,3-11,11-7,10-12,13-11); Ali Mohd bt Arvind (AWA) (4-2) (11-13,10-12,11-2,11-7,11-8,11-4)

Mohd Ali (LBS) bt SFR Snehit (GTTA) (4-3) (13-11,6-11,12-10,13-11,10-12,8-11,11-9); Kesavan Kannan (MLR) bt Saroj Siril (AWA) (4-2) (20-18,3-11,11-7,10-12,11-9,11-4)

Girls: Semis: Varuni Jaiswal (GSM) bt B Raaga Niveditha (GTTA) (4-1) (14-12,11-6,11-7,5-11,12-10); G Pranitha (HVS) bt J Vinichitra (HVS) (4-0) (11-7,11-6,11-7,11-6)

Men: Pre-quarters: Sainath Reddy (MLR) bt Swarnendu (AVSC) (4-0) (11-9,11-6,11-8,11-5); Arvind (AWA) bt G Yash (GSM) (4-1) (11-9,8-11,11-4,11-4,11-7); Kesavan Kannan (MLR) bt Saswath Baran Samal (MLR) (4-1) (12-10,10-12,13-11,11-9,11-9); Vighney (RBI) bt Trishul Mehra (LBS) (4-1) (11-7,11-4,16-14,10-12,11-4); Saroj Siril (AWA) bt B.Manohar Kumar-OIC (4-2) (14-12,13-15,11-7,11-7,10-12,11-7); Mohd Ali (LBS) bt A Vishal (GSM) (4-0) (11-3,15-13,11-6,11-8); SFR Snehit (GTTA) bt Ali Mohd (4-2) (11-7,13-15,6-11,11-3,15-13,11-5); Amaan UR Rahman (AVSC) bt Zubair Faroqui (LBS) (4-1) (12-10,5-11,13-11,11-8,11-7)

Women: Pre-quarterfinal: G Pranitha (HVS) bt Rachana (GSM) (4-1) (11-4,11-8,11-7,9-11,11-4).