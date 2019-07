Jatin, Shriya emerge cadet champions

By | Sports Bureau | Published: 8:31 pm

Hyderabad: Hosts’ Jatin Dev and Anandnagar Welfare Association’s Shriya emerged champions in the cadet boys and girls categories respectively in the 33rd St Paul’s Annual Telangana State Ranking and Inter-school Table Tennis Tournament at the St Paul’s High School on Sunday.

In the boys’ final, Jatin blanked RTTA’s Tharun Mukesh 4-0 in a lopsided match while Shriya had to dig deep to emerge champion against Pragyansha Patra of Victory Play Ground with 4-3 scoreline.

In the sub-junior category, MLR’s Jashan SAi downed LBS’ Trishul Mehra 4-1 in the boys category for the title while in the girls category, GSM’s G Palak got the better of D Ananya from her academy with 4-1 verdict.

Results: Cadet Boys: Final: Jatin Dev (SPHS) bt Tharun Mukesh (RTTA) (4-0) (13-11,11-6,11-8,11-5); Semis: Jatin Dev (SPHS) bt Dhruv Sagar (GSM) (3-0) (11-9,11-7,12-10); Tharun Mukesh-RTTA bt Rishab Singh-YMCAXTTA (3-2) (9-11,13-11,11-7,11-13,11-8); Cadet Girls: Final: Shriya (AWA) bt Pragyansha Patra (VPG) (4-3) (7-11,12-14,11-9,6-11,11-7,11-9,12-10); Sub-Junior Boys Final: Jashan Sai (MLR) bt Trishul Mehra (LBS) (4-1) (11-5,12-10,9-11,11-5,11-9); Semis: Trishul Mehra (LBS) bt Krish Singhvi (MLR) (4-1) (11-9,6-11,11-7,11-7,11-7); Jashan Sai-Mlr bt Ayush Daga-Awa (4-0) (11-7,11-8,11-7,11-5); Sub-junior Girls: Final: Palak G (GSM) bt Ananya D (GSM) (4-1) (9-11,11-6,11-7,11-9,14-12); Semis: Ananya D (GSM) bt HS Nikitha (VPG) (4-1) 12-10,11-8,11-9,5-11,11-8; Palak G (GSM) bt Afifa Fathima (Don Bosco) (4-0) (11-7,11-3,11-7,11-7); Junior Boys Semis: Kesavan Kannan (MLR) bt Jashan Sai (MLR) (4-2) (10-12,11-7,11-8,5-11,11-7,11-6); B Varun Shanker (GTTA) bt Pranav Nallari (AWA) (4-1) (15-13,11-9,11-4,8-11,11-9); Junior Girls Final: N Bhaavitha (GSM) bt Palak G (GSM) (4-1) (9-11,11-6,11-9,11-5,11-9); Semis: Palak G (GSM) bt K Ikshitha (AWA) (4-0) (11-7,11-5,11-5,11-7); N.Bhaavitha (GSM) bt Vidhi Jain-Gsm (4-0) (11-9,11-8,11-9,11-7); Youth Boys Quarters: SFR Snehit (GTTA) bt Govind Shah (MLR) (4-0) (11-5,11-6,11-7,11-7); Arvind (AWA) bt Sainath Reddy (MLR) (4-3) (8-11,7-11,11-7,11-5,9-11,11-4,11-9); Mohd Ali (LBS) bt B Varun Shanker (GTTA) (4-0) (11-5,11-4,11-4,11-9); Youth Girls Semis: G Pranitha (HVS) bt Vidhi Jain (GSM) (4-0) ( 11-2,11-4,11-6,11-6); Varuni Jaiswal (GSM) bt B Raaga Niveditha (GTTA) (4-2) (11-5,11-13,11-8,7-11,11-3,11-7); Quarters: Vidhi Jain (GSM) bt J Vinichitra (GSM) (4-1) (11-7,11-7,6-11,11-9,11-8); Varuni Jaiswal (GSM) bt Laasya (AWA) (4-1) (11-5,13-11,11-6,13-15,11-9); G Pranitha (HVS) bt N Bhaavitha (GSM) (4-2) (7-11,11-9,11-3,8-11,11-8,11-4); Men Quarters: SFR Snehit (GTAT) bt V Chandrachud (MLR) (4-3) (11-9,11-5,11-7,8-11,8-11,11-13,11-8); Aman Balgu (CRSCB) bt Arvind (AWA) (4-0) (11-3,11-7,11-9,11-6); Amaan Ur Rahman (AVSC) bt B Varun Shanker (GTTA) (4-1) (11-9,11-6,5-11,11-6,11-6); Mohd Ali (LBS) bt Saroj Siril (AWA) (4-1) (6-11,12-10,11-6,11-8,12-10); Women Quarters: M Monica (GSM) bt J Vinichitra (GSM) (4-0) (11-5,11-6,11-8,11-7); G Pranitha (HVS) bt Laasya (AWA) (4-1) (8-11,11-5,11-8,12-10,11-3); Varuni Jaiswal (GSM) bt Srishti Gupta (4-1) (8-11,11-3,11-6,11-5,11-5); Nikhat Banu (RBI) bt B Raaga Niveditha (GTTA) (4-2) (11-6,11-13,11-8,11-7,10-12,11-6).

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 9182563636 on your contacts.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter