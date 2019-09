Jatin, Sriya bag TT titles in Hyderabad

By | Sports Bureau | Published: 8:52 pm

Hyderabad: SPHS paddler Jatin Dev clinched the cadet boys’ singles title while Anandnagar Welfare Association’s Shriya bagged cadet girls’ title in the third State-ranking table tennis tournament being held at St Paul’s High School on Sunday.

In the final, Jatin got the better of GSM’s Dhruv Sagar (4-0) (11-9,11-5,11-8,11-6) while Shriya outclassed Pragyansha Patra (4-0) (11-9,11-7,11-7,11-7).

Meanwhile, Jashan Sai from MLR downed LBS paddler Trishul Mehra (4-2) (5-11,11-2,11-6,12-10,10-12,11-2) in a close encounter in sub-junior category.

Results

Cadet boys: Final: Jatin Dev (SPHS) bt Dhruv Sagar (GSM) (4-0) (11-9,11-5,11-8,11-6);

Semifinals: Dhruv Sagar bt Arush (APG) (3-2) (11-2,10-12,6-11,11-9,11-6); Jatin Dev bt M Rishabh Singh (YMCAXTTA) (3-0) (14-12,12-10,11-6);

Quarterfinals: Jatin Dev (SPHS) bt Akshay Khajandar (AWA) (3-0) (11-5,11-1,11-1); Dhruv Sagar bt Chiranathan Khajandar (PROTT )(3-1) (11-8,11-8,8-11,11-4); Arush bt Shaurya Raj Saxena (AVSC) (3-1) (5-11,11-7,11-7,11-8); M Rishabh Singh bt Tharun Mukesh (RTTA) (3-0) (11-4,11-8,11-8).

Cadet girls final: Shriya (AWA) bt Pragyansha Patra (4-0) (11-9,11-7,11-7,11-7);

Semifinals: Pragyansha Patra bt Y Shreya Satyamurthy (GSM) (3-0) (11-7,11-8,11-3); Shriya bt P.Jalani (VPG) (3-1) (8-11,11-6,11-5,11-7);

Sub-junior boys: Final: Jashan Sai (MLR) bt Trishul Mehra (LBS) (4-2) (5-11,11-2,11-6,12-10,10-12,11-2);

Semifinals: Jashan Sai bt Jatin Dev (SPHS) (4-2) (11-8,10-12,11-4,11-6,8-11,11-5); Trishul Mehra bt K Ishanth (SPHS) (4-0) (11-7,11-7,11-8,11-5);

Quarterfinals: Jashan Sai bt Krish Malpani (MLR) (3-1) (11-13,11-4,11-5,13-11); Trishul

Mehra bt Kushal Kattikala (AWA) (3-2) (7-11,11-6,14-12,8-11,11-7); Jatin Dev bt Ayush Daga (AWA) (3-0) (11-7,11-5,12-10); K Ishanth bt Atharva Moghe (AWA) (3-2) (2-11,11-9,4-11,11-7,13-11)

Sub-junior girls quarterfinals: D Ananya (GSM) bt HS Nandini (VPG) (3-1) (11-8,9-11,11-8,11-8); Kaavya (AWA) bt M Ashlesha Singh (SPHS) (3-1) (11-5,16-14,6-11,11-3); Mercy (HVS) bt HS Nikhitha (VPG) (3-0) (11-5,12-10,12-10); Palak G (GSM) bt P Jalai (GSM) (3-0) (11-7,11-9,11-5); Pre-quarterfinals: Kaavya bt J Gouri (MLR) (3-1)

(8-11,11-7,11-7,11-2); Palak G bt K Shrestha Reddy (GSM) (3-0) (11-6,11-5,11-6); M Ashlesha Singh bt Y Shreya Satyamurthy (GSM) (3-1) (11-8,11-6,9-11,11-9); P Jalani bt Pragyansha Patra (3-1) (6-11,11-7,13-11,14-12); HS Nikhitha bt Afifa Fathima (DON BOSCO) (3-0) (11-6,11-6,12-10); HS Nandini bt Pooja Khajandar (AWA) (3-1) (6-11,11-7,11-8,11-8); Ananya D bt Laavya Sri Paruchoori (RTTA) (3-1) (11-7,13-11,11-13,11-3);

Youth girls pre-quarters: Sasya (AWA) bt Keerthana (HVS) (4-0) (11-9,11-5,11-5,11-6); Srishti Gupta (AVSC) bt N Bhaavitha (GSM) (4-0) (11-6,11-9,11-2,11-6); J Vinichitra (GSM) bt S Saranya (LFJC) (4-0) (12-10,11-7,11-4,11-4); Laasya (AWA) bt K Ikshitha (AWA) (4-1) (8-11,11-7,11-6,11-6,11-7); Vidhi Jain (GSM) bt Hanifa Khatoon (VPG) (4-2) (13-11,8-11,12-10,11-13,11-2,11-3).

