K Tarun reaches men’s singles final

Hyderabad: Fifth-seeded K Tarun Reddy and Khammam shuttler M Tarun progressed into the men’s singles final of the 5th Telangana State badminton championship here on Sunday. K Tarun trumped sixth-seeded Pullela Sai Vishnu 19-21,21-17,21-15 while M Tarun outclassed Hyderabad’s Aditya Gupta 21-8 21-16 in the semifinals.

In the women’s singles, M Meghana Reddy will meet A Abhilasha in the final to be held on Monday.

Results: Men’s singles: Semifinals: K Tarun Reddy (5) (HYD) bt Pullela Sai Vishnu (6) (RR) 19-21 21-17 21-15; M Tarun (KHM) bt Aditya Gupta (8) (HYD) 21-8 21-16; Quarterfinals: Pullela Sai Vishnu bt NVS Vijetha (1) (HYD) 21-18 20-22 21-11; K Tarun Reddy bt K Ajay Kumar (MDK) 23-21 21-18; M Tarun bt P.Lauhit (7) (RR) 21-9 21-18; Aditya Gupta bt K Sagar (MDK) 21-18 21-18.

Women’s singles: Semifinals: M Meghana Reddy (5) (HYD) bt DV Laya (7) (HYD) 21-8 21-13; A Abhilasha (3) (HYD) bt K Bhargavi (2) (RR) 23-21 16-21 21-15; Quarterfinals: M Meghana Reddy bt K Vaishnavi (1) (RR) 21-15 24-22; DV Laya bt Y.Sai Shreeya (4) (MDK) 21-10 21-16; A Abhilasha bt Gurazada Srivedya (6) (MDK) 21-11 20-22 21-17; K Bhargavi bt N Sai Sriya (SPT) 21-7 21-6.

Men’s doubles: Semifinals: P Sri Krishna Sai Kumar (RR) & P Vishnu Vardhan Goud (1) (HYD) bt G Sudhish Venkat & Pullela Sai Vishnu (4) (RR) 21-17 21-13; Aakash Charan & B Sai Rohith (2) (HYD) bt Abheesh VS (HYD) & K Ajay Kumar (MDK) 21-13 21-14; Quarterfinals: P Sri Krishna Sai Kumar & P Vishnu Vardhan Goud bt Aditya Gupta & MA Abdul Rehman (HYD) 21-17 21-15; G Sudhish Venkat & Pullela Sai Vishnu bt BV Unith Krishna & Sai Prudhvi Saranam (HYD) 22-20 21-19; Abheesh V S & K Ajay Kumar bt Muheeb & Rahul (RR) 21-18 21-19; Aakash Charan & B Sai Rohith bt M Vignesh & T Sandeep (RR) 21-16 21-16.

Women’s doubles: Semifinals: K Bhargavi & KVaishnavi (1) (RR) bt Poorvi Singh & Pranali Karni (HYD) 21-13 21-12; A Abhilasha (HYD) & Gurazada Sri Vidya (2) (MDK) bt Laya DV & Shruthi DV (3) (HYD) 21-16 21-8; Quarterfinals: K Bhargavi & KVaishnavi bt P.Varsha & Sonali (KHM) Walkover; Poorvi Singh & Pranali Karni bt A Spoorthi & P

Dhatrija (NZM) 21-17 21-11; Laya DV & Shruthi DV bt B Shivapavani & S Harika (NLG) 21-9 21-8; A Abhilasha & Gurazada Sri Vidya bt B Sahithi & M Meghana Reddy (HYD) 19-21 21-18 21-17;

Mixed doubles: Semifinals: P Sri Krishna Sai Kumar (RR) & Gurazada Srivedya (1) (MDK) bt K Tarun Reddy (HYD) & Y Sai Shriya (MDK) 21-13 21-16; Navneeth B & Sahithi B (2) (MDK) bt Sai Prudhvi S & A Abhilasha (3) (HYD) 21-15 21-15; Quarterfinals: P Sri Krishna Sai Kumar & Gurazada Srivedya bt Madhumitha & Harikrishna (KRMR) Walkover; K Tarun Reddy & Y Sai Shriya bt N Sai Shriya & P Goutham (SPT) 21-3 21-9; Sai Prudhvi S & A Abhilasha bt K Ajay Kumar (MDK) & Pranali Karni (HYD) 21-11 23-21; Navneeth B & Sahithi B bt K Bhargavi (RR) & Anish (WGL) 21-16 21-13;

Men’s singles (55): AVS Murthy (1) (HYD) bt P Rama Gopal (HYD) 21-6 21-10; Men’s doubles (55): K Prabhakar & M Koteswar (WGL) bt D Kotaiah & V Ramesh Babu (KHM) 22-24 21-12 21-17.

