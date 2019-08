Khammam emerge overall champions

By | Sports Bureau | Published: 9:40 pm

Hyderabad: Khammam district athletics team emerged overall champions in the 6th Telangana State inter-district junior athletics championship at the GMC Balayogi Athletics Stadium in Gachibowli on Sunday.

In the girls under-18 100m hurdles event, Hyderabad’s Ch Padmashree cruised to gold with a timing of 14.82 seconds ahead of Medchal’s Nandini.

Results:Boys U-14: 600 Run: 1.K.Srinu (Nagar Kurnool) (1:26.0), 2.B.Vinod Kumar (Jaya Shankar), 3.T Praveen (Warangal Urban); Boys U-16: 800m: 1.K Tharun (Nagar Kurnool) (2:03.6), 2.B Ramesh (Warangal Urban), 3. Krishna (Wanaparthy);2000m: 1. Y Ritish Kumar (RR) (5:52.4), 2. Krishna (Wanaparthy), 3. Rakshith (Suryapet); Boys: U-18: 800m: 1.Durga Rao (Warangal Urban) (2:05.6) 2.Hanmanth Naik (Mahabubabad), 3. Priyanshu (Hyd); 3000m: 1. Prem Sagar (Mancherial) (9:44.8), 2.Shiva (Nagar Kurnool), 3.Ramesh (Nagar Kurnool);Boys U-20: 800m: 1.Gopi Chand (RR) (2:05.6), 2. Vinod Naik (Wanaparthy) (2:07.2), 3.Vamshi Krishna (Bhadadri);Decathlon: 1.Kaushik (Hyd) (4414 pts), 2.Uday Kumar (RR) (3137), 3.Tarun (Vikarabad) (2414) Girls: U-14: 600m: 1. Keerthana (Nagar Kurnool) (1:45. 5), 2.Jhansi BAI (Hyd), 3. Kalyani (Suryapet) 1:48.9; Girls: U-16: 800m: 1.Shreya (Hyd) (2:39.6), 2.Uma Maheshwari (Suryapet), 3. Lavanya (Mahabubnagar); Girls: U-16: 2000m: 1. CH Raghavi (Hyd) (7:18.7), 2.Akhila (Suryapet), 3. Mallika (Yadadri); Girls U-18: 100H: 1.Ch Padmashree (Hyd) (14.82s), 2.Nandini (Medchal). Girls U-20: 200M: 1.Kavitha (Karimnagar) (25.9), 2. Sushma (Bhadadri), 3. Srivani (Vikarabad);

Team championship: Overall: Khammam

U-20: Boys: Bhadadri Kothagudam (43 pts); Girls: Bhadadri Kothagudam

U-18: Boys: Warangal Urban (41); Girls: Ranga Reddy

U-16: Boys: Khammam (37); Girls: Hyderabad;

U-14: Boys: Mancherial (13).

