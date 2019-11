Lokesh meets Bhargava in final

By | Sports Bureau | Published: 10:11 pm

Hyderabad: P Lokesh of Medak had the measure of Bhargava R Reddy of Khammam 21-16, 21-19 to set up a final clash with P Sai Vishnu in the boys singles final of the fifth Telangana State undr-17 sub-junior badminton championship at Asian Sports Center, Bandlaguda, on Saturday. Vishnu ousted Varsith Reddy of Hyderabad 21-18, 21-9 in the other semifinal match.

Results: Boys singles: Quarterfinals: Bhargava Rani Reddy (KMM) bt Tarak Srinivas (Hyd) 22-20 10-21 21-16; P.Lokesh (Mdk) bt Sravanth Suri (Hyd) 21-11 21-13; P.Sai Vishnu (RR) bt M.Shashank Sai (Hyd) 21-15 21-12; Varshith Reddy (Htd) bt K.Lokesh Reddy (Hyd) 21-19 21-17. Semifinals: P.Lokesh bt Bhargava Rani Reddy 21-16 21-19; P.Sai Vishnu bt Varshith Reddy 21-18 21-8 .

Girls singles: Quarterfinals: K Bhargavi (RR) bt G.Sanjana (RR) 21-11 21-8; K.Ashritha (Kmm) bt K.Sreshta Reddy (Hyd) 9-21 22-20 21-8; Y.Kaivalyalakshmi (Hyd) bt DV Laya (Hyd) 21-8 23-21; L.Sri Sai Sravya (RR) bt K Vaishnavi (Hyd) 21-15 21-10. Semifinals: Bhargavi bt K.Ashritha 21-17 21-14; L.Sri Sai Sravya bt Y.Kaivalyalakshmi 21-16 19-21 21-10.

Boys doubles semis: G Akshath Reddy (Nlg) & P Lokesh (Mdk) bt Abhinav Sriram (Wgl) & K Bhargavram Reddy (Kmm) 21-16 18-21 21-18; B Nikhil Raj & M Tarak Srinivas (Hyd) Bt B Guna Venkat (Nlg) & T Rahul Azad (Kmm) 21-17 21-13 .

Girls doubles semis: D. V.Laya & D.V.Shruthi (Hyd) bt G Yoganvitha Reddy (Kmm) & T Prashanthi Reddy (RR) 21-4 21-8; Shravya Lakkamraju (Wgl) & Y Kaivalya Lakshmi (Hyd) bt Anagha Pai & Ch.Shreya (RR) 21-17 21-18 .

