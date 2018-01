Meghana enters All-India Sub-Junior Badminton final

By | Sports Bureau | Published: 8:58 pm

Hyderabad: Meghana Reddy of Telangana State defeated Tara Shah of Maharashtra 8-21, 21-11, 25-23 in the under-15 girls semifinal of the Chhota Bheem All-India Sub-Junior Ranking Badminton Tournament held at Pullela Gopichand Badminton Academy.

Results:

Boys: U-13: Quarterfinals: Sanskar Saraswat (RAJ) bt Dhruv Negi (UTR) 21-10, 21-17; Pranauv Ram N (TN) bt Naman Gupta (UTR) 21-18, 21-10; Gagan (HAR) bt Nidhish Bhat A (AP) 21-13, 21-12; Ansh Negi (UTR) bt Neer Nehwal (UP) 21-16, 23-21; Semifinal: Sanskar Saraswat (RAJ) bt Pranauv Ram N (TN) 13-21, 21-12, 21-17; Gagan (HAR) bt Ansh Negi (UTR) 21-12, 21-16.

U-15: Quarterfinals: Pranav Rao Gandham (TS) bt Fazim Abduanzar (KER) 21-15, 21-9; Bharat (HAR) bt Ansh Vishal Gupta (UP) 21-19, 18-21, 21-11; Sai Vishnu Pullela (TS) bt Abhinav Thakur (PNB) 21-19, 21-19; Sankar Muthusamy S (TN) bt Pranav Sharma (UTR) 21-13, 21-16; Semifinal: Sankar Muthusamy S (TN) bt Sai Vishnu Pullela (TS).

Girls: U-13: Quarterfinals: Samayara Panwar (UP) bt Mansa Rawat (UTR) 21-17, 21-19; Muskan Sangwan (HAR) bt Aalisha Naik (MAH) 21-12, 27-25; Anushka Juyal (UTR) bt Ankita Gogoi (ASM) 22-20, 17-21, 25-23; Isobel Kuriyan (DLI) bt Hothrisri Thatigutla (AP) 22-20, 12-21, 21-19; Semifinal: Samayara Panwar (UP) bt Muskan Sangwan (HAR) 21-19, 21-14; Isobel Kuriyan (DLI) bt Anushka Juyal (UTR) 23-21, 25-23;

U-15: Quarterfinals: Tasnim Mir (GUJ) bt Sakshi Phogat (RAJ) 21-7, 21-7; Hrissha Dube (MAH) bt Anupama Upadhyaya (UTR) 21-13, 16-21, 21-12; Tara Shah (MAH) bt Vijetha Harish (KTK) 21-19, 21-16; Meghana Reddy M (TS) bt Awantika Pandey (UTR) 12-21, 21-13, 21-14; Semifinal: Tasnim Mir (GUJ) bt Hrissha Dube (MAH) 21-11, 21-15; Meghana Reddy M (TS) bt Tara Shah (MAH) 8-21, 21-11, 25-23.