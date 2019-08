Prannoy, Sameer make first round exit

By | Sports Bureau | Published: 9:32 pm

Hyderabad: In a day of major upsets, top seed Sameer Verma and third seed HS Prannoy crashed out in the first round of the men’s singles in the BWF Super Tour 100 Hyderabad Open, being held at SATS Indoor Stadium in Gachibowli here on Wednesday.

Malaysia’s Jia Wei Tan got the better of HS Prannoy 21-17 21-10 in a match which lasted 37 minutes. Meanwhile, the defending champion Sameer Verma lost to South Korea’s Heo Kwang Hee 21-18 21-11.

In the women’s doubles top-seeded Indian pair of Ashwini Ponnappa and N Sikki Reddy prevailed over Malaysian pair of Tan Pearly and Muralitharan Thinaah 21-13 13-21 21-16 to advance into the second round.

Results (1st round): Men’s singles: Mithun Manjunath bt Chong Yee Han (Malaysia) 22-20 21-17; Kim Donghun (Korea) bt Siril Verma 14-21 21-14 21-19; Seng Zoe Yeoh (Malaysia) bt Luka Wrabe (Austria) 15-21 21-9 21-13; Ayamann Tandon bt Kevin Arokia Walter 21-12 21-14; Bai Yu Peng (China) bt Balraj Kalja 21-17 19-21 21-15; Kalle Kolionen (Finland) bt Andre Marteen (Indonesia) 18-21 21-17 21-15; Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) bt Kartikey Gulshan Kumar 21-16 21-15; Chico Aura Dwi Wardoyo bt Cheam June Wei 26-24 21-17; Sun Fei Xiang bt Goh Giap Chin 21-18 21-16; Heo Kwang Hee bt Sameer Verma 21-18 21-11; Ajay Jayram bt Teck Zhi Soo 18-21 21-3 21-14; Sourabh Verma bt Adulrach

Namkul 21-17 21-14; Jia Wei Tan bt HS Prannoy 21-17 21-10.

Women’s singles: Yeo Jia Min (Singapore) bt Supanida Katethong (Malaysia)21-12 21-19; Zhang Yi Man (China) bt Riya Mookerjee 21-15 21-13; Ji Shu Ting (China) bt Shikha Gautam 21-11 21-13; Natalia Perminova (Russia) bt Anura Prabhudesai 21-18 21-19; Yulia Yosephin Susanto (Indonesia) bt Mugdha Agrey 21-13 21-15; Sai Uttejitha Rao bt Disha Gupta (USA) 21-14 17-21 21-10; Benyapa Aimsaard (Thailand) bt Choirunnisa Choirunnisa (Indonesia) 17-21 22-20 21-12; Aakarshi Kashyap bt Jordan Hart (Wales) 21-12 21-18; Brittney Tam (Canada) bt Chananchida Jucharoen (Thailand) 21-17 16-21 21-18; Lee Ying Ying (Malaysia) bt Ashmita Chaliha 21-13 19-21 21-17; Phittayaporn Chaiwan (Thailand) bt Vrushali Gummadi 21-16 21-10; MH Haritha bt Saruni Sharma 21-9 21-6; QI Xuefei bt Sri Krishna Priya Kudaravalli 21-15 21-10; Porntip Buranaprasertsuk bt Rituparna Das 21-13 21-13.

Men’s doubles: Vaibhaav & Prakash Raj bt Muhammad Amar Mohd Sani & Muhammad Amir Mohd Sani (Malaysia) 21-18 17-21 21-18; Kim Won Ho & Park Kyung Hoon (Korea) bt Tinn Isriyanet & Kittinupong Kedren (Thailand) 21-13 21-17; Hee Yong Kai Terry & Loh Kean Hean(Singapore) bt Vasantha Kumar Hanumaiah Ranganatha & Ashith Surya 21-15 19-21 21-12; Muhammad Shohibul Fikiri & Bagas Maulana (Indonesia) bt Pranaav Jerry Chopra & Rohan Kapoor 21-18 13-21 21-14; Vighnesh Devlekar & Deep Rambhiya bt Senthil Vel Govindarasu & Raju Mohamed Rehan 21-14

21-19; Huang Kai Xiang & Liu Cheng (China) bt Pramudya Kusumwardana & Yeremia Erich Yoche Yacob (Indonesia) 21-15 22-20; Tze Jian Lim & Low Juan Shen (Malaysia) bt Mohanraj Elumalai & Velavan Vasudevan 21-16 12-21 21-17; Low Hang Yee & NG Eng Cheong (Malaysia) bt Danny Bawa Chrisnanta & Jun Liang Andy Kwek (Singapore) 17-21 22-20 21-18; Chia Wei Jie & Man Wei Chong (Malaysia) bt Lim Khim Wah & Lim M

Zhen Ting (Malaysia) 16-21 21-18 21-19; M.R. Arjun & Shlok Ramchandran bt Gaurav Deswal & Deepak Khatri 21-11 21-8 ; Mink Hyuk Kang & Kim Jae Hwan bt Bodin Isara & Maneepong Jongjit 21-19 18-21 21-11.

Women’s doubles: Jakkampudi Meghana & Poorvisha S Ram bt Annu Dhankar & Anubha Kaushik 21-10 21-6; Thilini Pramodika Hendahewa & Kavidi

Sirimannage (Sri Lanka) bt Mallika Dang & Rudrani Jaiswal 21-11 21-5; Catherine Choi & Josephine Wu (Canada) bt Harika Veludurthi & Akshaya

Warang 21-16 21-12; Pooja Dandu & Sanjana Santosh bt Rutaparna Panda & Arathi Sara Sunil 1-0 (Retired); Fan Ka Yan & Wu Yi Ting (Hong Kong)

bt Deeksha Choudhary & Shenan Christian 21-10 21-11; Gao Zi Yao & Peng Qin (China) bt Kuhoo Garg & Anoushka Parikh 21-15 21-16; Ashwini

Ponnappa & N Sikki Reddy bt Tan Pearly & Muralitharan Thinaah 21-13 13-21 21-16; NG Wing Yung & Yeung Nga Ting bt Riya Mookerjee & Anura

Prabhudesai 21-10 21-13; Venkata Ramya Tulasi Bailupudi & Pranjal Prabhu Chimulkar w/o Setyana Mapasa & Grona Somerville.

