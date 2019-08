Ram Prasad, Kavitha take top honours in Athletics championship

By | Sports Bureau | Published: 10:55 pm

Hyderabad: B Ram Prasad from Bhadradri Kothagudem clocked 11.0 seconds to emerge fastest athlete in the under-20 boys 100m event while Ch Kavitha from Karimnagar clocked 12.5 seconds for the gold medal in the under-20 girls 100m section, at the 6th Telangana State inter-district junior athletics championship, being conducted by Hyderabad District Athletics Association at the GMC Balayogi Athletics Stadium in Gachibowli on Saturday.

Meanwhile, Kamareddy’s G Parashuram garnered 1711 points to take the top position in the under-14 triathlon event.

Results:

Boys: U-14: 100M: 1. S Harshavardhan (Hyd) (11.8 sec), 2. A Gowtham (Khammam), 3. B Bhanu Prakash (Bhadradri Kothagudem); High Jump: 1. K Pranay 9Mancherial) (1.70m), 2. B Naresh (TAA), 3. B Vishnu Vardhan (Siddipet); Long Jump: 1. G Parusharam (Kamareddy) (5.93m), 2. R Sehwag (Kamareddy), 3. P Likith Abinay (Bhadradri Kothagudem); Triathlon: 1. G Parusharam (Kamareddy) (1711 points), 2. D Vivek Chandra (Khammam) (1659), 3. B Naresh (TAA) (1641); 5000m Race Walk: 1. Raj Mishra (RR) (24:06.30 sec), 2. D Jagadeesh (Nalgonda), 3. Edla Vishnuvardhan (Jagityal);

Girls: U-14: Shot Put: 1. T Pooja (Medak) (8.16m), 2. P Manawini (Hyd), 3. A Vandana (Bhadradri Kothagudem); 100M. 1. A Susmitha (Mahaubabad) (13.3s), 2. D Sai Sangeetha (MBNR), 3. A Kruthi (Hyd);

Boys: U-16: Discuss Throw: 1. E Ganesh (Khammam) (30.72 m), 2. K Adinarayana (Bhadradri Kothagudem), 3. Sk Aftab (Khammam); 100M: 1. Kinnara Dileep (Jagityal) (11.2), 2. A Tharun (Karimnagar), 3. M Rahul Sai (Suryapet); 400M: 1. Kadavandi Mahesh (Mancherial) (50.7), 2. B Karthik (Warangal Urban), 3. M Vinith Kumar (MBNR);

Girls: U-16: 3000M Race Walk: 1. J Jansi (Karimangar) (22:42.02s), 2. B Mounika (Mancherial), 3. Padigela Akshitha (Jagtial); Shot Put: 1. DVN Vaishnavi (RR) (9.10m), 2. Aditi Singh (Hyd), 3. Navya Pandit (Hyd); 100M: 1. N Mayavathi (Nalgonda) (12.7), 2. B Ragavarshini (Hyd), 3. Vamika Anil (Medchal);

Boys: U-18: 10000M Race Walk: 1. K Durga Rao (Wgl U) (1::00.5), 2. S Ajay (Adilabad), 3. A Pradeep (Suryapet); Discuss Throw: 1. Ch Prashanth (Wgl U) (38.12 m), 2. Raju (Vikarabad), 3. K Srikanth (Nalgonda); Long Jump: 1. P Srikanth (Jayashankar Bhupalpally) (6.05 m), 2. S Nishank (Siddipet), 3. N Murali (Khammam); 100M: 1. M Srikanth Naik (Warnagal Urban) (11.1), 2. A Jogulu, (RR), 3. N Sarat Chandra (RR); 400M: 1. K Abhishekar (Warangal Urban) (50.3), 2. K Venata Akkhilesh (RR), 3. B Harish (Warangal Urban);

Girls: U-18: 5000m Race Walk: 1. P Dhanusha (Karimnagar) (36:45.00s), 2. P Navya (Jagtial), 3. D Sravani (Bhadradri Kothagudem); 100m: 1. J Deepthi (Warangal Urban) (12.1s), 2. Keisha Modi (RR), 3. N Shloka (RR);

Boys: U-20: Discus Throw: 1. S Yaswanth (Warangal Urban) (32.93m), 2. P Raghavendra (Karimnagar), 3. T Pradeep (Yadadri Bhongir); Shot Put: 1. Satyawan (BSC (Artl) Hyderabad) (17.56 m), 2. S Yaswanth (Warangal Urban), 3. B Thirumal (TAA); 100M: 1. B Ram Prasad (Bhadradri Kothagudem) (11.0s), 2. Ch Naveen Kumar (Bhadradri Kothagudem), 3. S Sai (Bhadradri Kothagudem); 400M: 1. S Shiva Teja Vaibhav (Nalgonda) (50.1s), 2. Vamshi Krishna (Bhadradri Kothagudem), 3. P Pandu Naik (RR);

Girls: U-20: 100m: 1. Ch Kavitha (Karimangar) (12.5s), 2. D Sushma Bai (Bhadradri), 3. P Divya Pavani (Bhadradri); 400M: 1. P Kavya (Nalgonda) (59.53s), 2. A Keerthi (Hyd), 3. P Mounika (Nalgonda).

