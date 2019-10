Sai Chetan downs Arnav Raj Badminton championship

By | Sports Bureau | Published: 10:10 pm 10:24 pm

Hyderabad: Hyderabad shuttler K Sai Chetan downed Arnav Raj 15-6,15-6 in the Round II qualifying match at the fifth Telangana State sub-junior boys and girls under-13 championship being held at Chetan Anand Badminton Academy, Bachupally on Thursday.

Results: Boys singles: Round II: Krishna Ashish bt Harshit Kumar 15-6 15-6; B Hemachandar (RR) Bt ADeepak Yadav (ABA) 15-4 15-3; Buamukku Aryan (ASRA) Bt S Siva Shanmug Sundaram (HYD) 17-16 15-11; G Jishnu (CABA) Bt L Aatish Joel (RR) 15-6 15-9; B Sundeep Sekhar (SPT) bt Ch Sai Teja 15-8 15-6; Nikhil Sai (RR) bt Arsh Taufiq Quadri (HYD) 15-7 15-5; P Raghu bt P Daksh Nagraj (HYD) 15-8 15-7; K Abhishek bt Ch Jayakrishna (HYD) 15-3 15-4; A Akshit bt Hridhank 15-3 15-11; TT

Gnana Dathu (ASRA) bt Pardhivan Chowdary (CABA) 15-9 15-5; K Ashik (RR) Bt Kushal Kumar Tivari 15-6 15-4; Ch Vaibhav Chandra Bt KPrathik Varma (ABA) 15-6 15-5; K Sai Chetan (HYD) Bt Arnav Raj (JANG) 15-6 15-6; BJ Ram (HYD) bt M Ramsrikar (RR) 15-5 15-5; BB Rishi (YSBA) bt K Shreevaksh 15-7 15-3; B Vignesh Goud (CYRBA) bt M Shiva Shankar (HYD) 15-7 15-4; Bhan Lohith Aakash Singh (HYD) bt MRishik (HYD) 15-10 15-9; Abhinav Garg bt AAneesh Krishna 15-4 15-5;

Buamukku Aakash (ASRA) bt P Rohan 15-8 15-4; Krish Bhargav (HYD) bt Sarth Patil 15-12 15-5; K Premkumar (SPT) bt NSanjay (RR) 15-12 115-8; K Abhishek Vaishnav (HYD) bt K Koushik Redy (RR) 15-13 16-17 15-11; Shub Kumar (HYD) bt S Arjun (NLG) 15-3 15-5; J Yuva Surya (HYD) bt G Pritam (CABA) 15-5 15-10; Suhas Balla Bt VRithik (HYD) 15-13 15-8; R Sai Siddharth (ABA) bt V A Suhash (HYD) 17-16 15-4; K Charan Simha Reddy bt Amogh Pai 15-7 15-10; JC Vishruth (RR) bt Hitesh V Canchi (YSBA) 11-15 15-6 15-5; V Prabhas (CABA) bt P Aniswar (HYD) 15-5 15-5; MV Anirudh Sastry (ASRA) bt Dhruv Pershad Sethi (HYD) 15-12 12-15 17-16; Vanamala Shashank bt Rehan Sheir 15-5 15-7; Girls singles: Round I: Sameeksha Reddy (RR) bt K Ananya (HYD) 15-8 15-6; Tejaswini Mahendran (RR) bt K Samskrutee (CYRBA) 15-2 15-8; Shubhi Saxena (ASRA) Bt RPriyanka (CYRBA) 15-9 15-3; N Divya (CABA) Bt RShruthi (ABA) 15-10 7-15 15-13; Pranjana Nisarga bt E Nikitha Rao (HYD) 15-6 15-9; K Dhrithi Sai Ratna (ABA) bt S Kavyakala (HYD) 15-6 15-9.

Boys doubles: Round I: J Yuva Surya & VA Suhas (HYD) bt Bhargav & S Vishwak (NZB) 15-0 15-4; B Vignesh Goud & L Rishi (CYRBA) bt K Abhishek Vaishnav & R Varun Teja (HYD) 15-11 15-8.

Girls doubles: Round I: D Ridhima & M Sahithi (HYD) bt Krithika (CABA) & Samanvi 15-4 15-7; Andluri Tanvi Reddy & Anumula Srivalli bt G Maheshwari & Yashvi Malik 15-5 17-16.

