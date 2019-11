Salim, Kishore steal show with seven-wicket hauls

By | Sports Bureau | Published: 8:05 pm

Hyderabad: On a day when bowlers dominated the show, Salim (7/44) of Sportive CC and Kishore (7/38) with seven-wicket hauls in the A-2 Division two-day league championship on Thursday.

Brief scores: Group-1 Pool-A: Budding Star 213 in 48.1 overs (Prateek 121, Azeemuddin 5/65, Azmath Khan 3/23) bt Gouds XI 111 in 45.5 overs (Shaziad Khan 3/37, Abdullah 6/47).

Group-1 Pool-B: Megacity CC 135 in 35.5 overs (S Nihal 30, Santosh 37, Ibrahim Ali Siddique 5/36, Sai Kalian 4/27) lost to Sri Shyam CC 136/1 in 23 overs( Yash Gupta 33, Ibrahim Ali Siddique 69 no, B S Sarrang 34). Secunderabad Nawabs CC 189 in 57.4 overs (Takshith Rao 42, Harish Takur Singh 36, V Akhil 32, Nayeem 5/55, Suraj Naik 5/101) vs Nizambad Dist 32/5 in 9 overs (V Shashi 3/18). Crown CC 256 in 48.2 overs (M Chinmay 81, SK Zaheer 66, Hari Kumar 3/73) vs Balaji CC 141/2 in 25 overs (Paras Raj 67 batting). Hyderabad Blues CC 161 in 56.1 overs (Ritvik 60, Aditya 38, Kalim Khan 5/42) lost to Zinda Tilismath CC 164/3 in 33.3 overs (Abhinesh 35, Kiran Reddy 51, Sai Suprith 42 no)

Group-2 Pool-A: Sportive CC 163 in 70.4 overs (N Narain 41, Rusheel 4/20) bt PKMCC 113 in 49.3 overs (Salim 7/44). Hyderabad Titans CC 334/7 in 90 overs (Jainath 81, D Narender Goud 69, Akash Venkat 54, Yash V Satwalekar 53) vs Future Stars CC.

Group-2 Pool-B: Elegant CC 81 in 36.5 overs (M Sai Prateek 4/30, V Parimal 5/13) lost to Manchester CC 83/1 in 11.1 overs (Abhilash Kulkarni 36 no, M Sai Prateek 35). Oxford Blues CC 195 in 53.2 overs vs Saleemnagar CC 20/1 in 5 overs. Karimnagar Dist 132 in 35.5 overs (Prakash 6/38) bt Nizam College 90 in 33.5 overs (Kishore 7/38). Warangal Dist 353 in 72.1 overs (K Sai Charan 81, K Pradeep 62, B Kumar 36, Shahbaz 4/53, Sainath 3/67) vs Rakesh XI. Charminar CC 249 in 58 overs (Vishesh Sharma 71, Satwick Reddy 65, Arun Deva 30, Atul Vyas 3/60, P Vishnu 3/79) vs HUCC 11/2 in 4 overs.

