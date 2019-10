Shriya marches into final

By | Sports Bureau | Published: 8:25 pm

Hyderabad: Anandnagar Welfare Association’s Shriya got the better of Gujarati Seva Mandal’s Y Shreya Satyamurthy 3-1 in the cadet girls semifinal at the 6th Telangana State Stag inter-district and State table tennis championship, at the Mahaveer Group of Institute on Tuesday.

She will take on Victory Play Grounds’ P Jalani, who defeated A Satya from GSM 3-1, for the title.

Results:

Cadet Boys Quarterfinals: Dhruv Sagar (GSM) bt K Tarun (GSM) (3-1) (5-11,11-7,11-6,11-2); Jatin Dev (SPHS) bt Akshay Khajandar (AWA) (3-0) (11-3,11-3,11-1); Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt M Rishabh Singh (YMCAXTTA) (3-0) (11-9,11-4,11-8); Arush (APG) bt Tharun Mukesh (RTTA) (3-1) (11-13,11-3,11-5,11-4);

Cadet Girls Semifinals: Shriya (AWA) bt Y Shreya Satyamurthy (GSM) (3-1) (11-0,11-6,7-11,13-11); P Jalani (VPG) bt A atya (GSM) (3-1) (11-9,8-11,11-8,11-7);

Sub-Junior Boys Semis: Trishul Mehra (LBS) bt Anay Goenka (AVSC) (4-0) (11-8,11-4,11-3,11-3);

Jashan Sai (MLR) bt Ayush Daga (AWA) (4-0) (11-1,11-6,11-3,11-7); Quarters: Anay Goenka (AVSC) bt K Ishanth (AWA) (3-0) (11-7,11-5,11-6); Jashan Sai (MLR) bt G Vivek Sai (HVS) (3-0) (11-6,11-4,11-6); Trishul Mehra (LBS) bt Karan Saptarshi (MLR) (3-1) (11-7,11-9,9-11,11-5); Ayush Daga (AWA) bt Atharva Moghe (AWA) (3-1) (15-13,12-10,7-11,11-6);

Girls Quarterfinals: J Gouri (MLR) bt P Jalani (VPG) (3-0) (11-4,11-5,11-9); HS Nikhitha (VPG) bt Kaavya (AWA) (3-0) (12-10,11-7,11-7); Pooja Khajandar (AWA) bt Shriya (AWA) (3-0) (11-3,11-6,12-10); HS Nandini (VPG) bt Ananya Donekal (3-2) (9-11,12-10,11-6,9-11,11-5);

Junior Boys Quarterfinals: Kesavan Kannan (MLR) bt Trishul Mehra (LBS) (4-1) (11-2,11-8,5-11,12-10,11-9); SSK Karthik (AWA) bt Anoop Amara (MLR) (4-0) (11-8,11-9,11-5,11-5); Pranav Nallari (AWA) bt Sainath Reddy (MLR) (4-3) (7-11,13-11,11-5,11-9,4-11,8-11,11-7); Jashan Sai (MLR) bt Yash Goyal (GSM) (4-3) (11-9,8-11,8-11,9-11,11-7,11-6,11-5);

Junior Girls Pre-Quarterfinals: HS Nikhitha (VPG) bt S.Saranya-LFJC (3-2) (11-6,8-11,8-11,11-6,14-12); N Bhaavitha (GSM) bt J.Gouri (MLR) (3-0) (11-4,11-8,11-8); K Ikshitha (AWA) bt Kaavya (AWA) (3-1) (11-9,11-8,6-11,11-5); Keerthana (HVS) bt Diya Vora (HVS) (3-0) (11-6,11-7,11-5); Y Nikhitha (YMCAXTTA) bt Ananya Donekal (GSM) (3-0) (11-9,11-4,11-9); Vidhi Jain (GSM) bt Naumrata (AWA) (3-2) (11-5,12-14,13-15,11-9,12-10); G Palak (GSM) bt Prachi Golus (HVS) (3-0) 911-2,11-3,11-8); Pooja Khajandar (AWA) bt P Mercy (HVS) (3-1) (11-9,11-9,1-11,11-8);

Youth Boys Pre-Quarterfinals: SFR Snehit (GTTA) bt Trishul Mehra (LBS) (4-0) (11-2,11-6,11-3,11-9); Saroj Siril (AWA) bt B.Vathsin-VNR VJIET COLLEGE (4-0) (11-9,11-3,11-6,14-12); Sainath Reddy (MLR) bt A Vishal (GSM) (4-0) (11-8,11-8,11-5,11-2); SSK Karthik (AWA) bt Amaan UR Rahman (4-1) (11-6,5-11,11-7,11-7,11-5); Mohd Ali (LBS) bt Pranav Nallari (AWA) (4-1) (11-7,11-6,11-5,9-11,11-7); Kesavan Kannan (MLR) bt Yash Goyal (GSM) (4-2) (10-12,10-12,11-5,11-9,11-1,11-8); Arvind (AWA) bt B Vrishin (AWA) (4-1) (11-7,11-8,8-11,11-6,11-7); Jashan Sai (MLR) bt Ali Mohd (4-3) (9-11,9-11,8-11,11-9,11-9,11-8,11-6);

Youth Girls Quarterfinals: G Pranitha (HVS) bt N Bhaavitha (GSM) (4-0) (11-8,16-14,11-7,11-7); B Raaga Niveditha (GTTA) bt Srishti Gupta (AVSC) (4-1) (4-11,11-5,11-7,11-4,11-6); Naina (LBS) bt Keerthana (HVS) (4-0) (11-5,11-5,11-8,11-7); Varuni Jaiswal (GSM) bt Hanifa Khatoon (VPG) (4-0) (11-5,11-3,11-3,11-5);

Men Quarterfinals: Amaan UR Rahman (AVSC) bt Arvind (AWA) (4-0) (11-7,11-9,11-7,11-5);

Women Quarterfinals: G Pranitha (HVS) bt N Bhaavitha (GSM) (4-2) (11-5,11-5,7-11,7-11,11-4,12-10); M Monica (GSM) bt B Raaga Niveditha (GTTA) (4-2) (11-6,11-9,5-11,11-9,8-11,12-10);

Varuni Jaiswal (GSM) bt J Vinichitra (GSM) (4-2) (11-6,9-11,11-4,11-9,9-11,11-3); Naina Jaiswal (LBS) bt Nikhat Banu-RBI (4-1) (10-12,11-2,12-10,11-8,11-8).

