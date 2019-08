Sourabh, Subhankar ease into quarters in Badminton tournament

By | Sports Bureau | Published: 1:09 am

Hyderabad: Seventh-seeded Sourabh Verma pulled off a clinical performance to ease past China’s Sun Fei Xiang 21-16 21-11 while Ajay Jayaram and Subhankar Dey also kept Indian hopes alive as they progressed into the quarterfinals in the men’s singles at the BWF Tour Super 100 Hyderabad Open Badminton tournament being held at SATS Indoor Stadium, Gachibowli. Ajay downed Malaysia’s Jia Wei Tan 21-18 21-13 while Subhankar got the better of Indonesia’s Chico Aura Dwi 21-16 21-15.

However, it was curtains for the fourth-seeded Parupalli Kashyap as he lost to Singapore’s Loh Kean Yew 17-21 21-15 21-19 in a close battle which lasted for 47 minutes. Meanwhile in women’s doubles, top-seeded Indian pair Ashwini Ponnappa and N Sikki Reddy advanced into the last eight with a 21-19 21-16 victory over Thailand’s Chasinee Korepap and Kwanchanok Sudjapraparat.

Hyderabad shuttler J Meghana who paired with Poorvisha S Ram also reached the last eight as they beat Sri Lanka’s Thilini Pramodika Hendahewa and Kavidi Sirimannage 22-20 21-15. However, it was heartbreak for India in the mixed doubles as top-seeded Pranaav Jerry Chopra and N Sikki Reddy went down to Indonesian pair of Andika Ramadiansyah and Bunga Fitrlani Romadhini 21-11 13-21 11-21.

Results (Second round): Men’s singles: Kalle Koljonen (Finland) bt Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) 23-21 21-15; Heo Kwang Hee (Korea) bt Mithun Manjunath 10-21 21-15 21-13; Ajay Jayaram bt Jia Wei Tan (Malaysia) 21-18 21-13; Iskandar Zulkarnain (Malaysia) bt Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (Indonesia) 21-16 21-15; Sourabh Verma bt Sun Fei Xiang (China) 21-16 21-11; Loh Kean Yew (Singapore) bt Parupalli Kashayp 17-21 21-15 21-19; Subhankar Dey bt Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) 21-16 21-15.

Women’s singles: Yeo Jia Min (Singapore) bt Ji Shu Ting (China) 21-17 19-21 21-15; An Se Young (Korea) bt Aakarshi Kashyap 21-18 21-13; Pai

Yu Po (Chinese Taipei) bt Sim Yu Jin (Korea) 21-12 7-21 21-15; Porntip Burnaprsertsuk (Thailand) bt Qi Xuefei (France) 21-16 21-17; Phittayaporn Chaiwan (Thailand) bt Brittney Tam (Canada) 21-8 21-11; Natalia Perminova (Russia) bt Lee Ying Ying (Malaysia) 21-13 21-14; Benyapa Aimsaard (Thailand) bt Sai Uttejitha Rao 21-10 9-21 21-8; Zhang Yi Man bt Yulia Yosephin Susanto 21-15 21-13.

Men’s doubles: Muhammad Shohibul Fikri & Bagas Maulana (Indonesia) bt Vighnesh Develkar & Deep Rambhiya 21-12 21-19; Kim Won Ho & Park Kyung Hoon (Korea) bt Vaibhaav & Prakash Raj 21-12 21-12; Lee Jhe-Huei & Yang Po-Hsuan (Chinese Taipei) bt Tze Jian Lim & Low Juan Shen 21-13 22-20; Manu Attri & B Sumeeth Reddy bt Inkarat Apisuk & Tanupat Viriyangkura 21-14 21-8; MR Arjun & Sholk Ramchandran bt Chia Wei Jie

& Man Wei Chong 18-21 21-13 21-19.

Women’s doubles: Akane Araki & Riko Imai (Japan) bt B Venkata Ramya Tulasi Bailupdi & Pranjal Prabhu Chimulkar 21-10 21-14; Eun Seo Jang &

Jeong G Na Eun (Korea) bt Siti Fadia Silva Ramadhanti & Ribka Sugiarto (Indonesia) 21-15 19-21 21-16; Catherine Choi & Josephine Wu (Canada)

bt NG Wing Yung & Yeung Nga Ting (Hong Kong) 11-21 21-16 21-18; J Meghana & Poorvisha S Ram bt Thilini Pramodika Hendahewa & Kavidi

Sirimannage (Sri Lanka) 22-20 21-15; Ashwini Ponnappa & N Sikki Reddy bt Chasinee Korepap & Kwanchanok Sudjapraparat (Thailand) 21-19 21-16;

Baek Ha na & Jung Kyung Eun bt Ruethaichanok Laisuan & Supamart Mingchua 21-13 21-15

Mixed doubles: Yeung Shing Choi & Fan Ka Yan (Hong Kong) bt Utkarsh Arora & Karishma Wadkar 21-19 21-16; Adnan Maulana & Mychelle

Crhystine Bandaso (Indonesia) bt Saurabh Sharma & Anoushka Parikh 21-14 21-14; Pranaav Jerry Chopra & N. Sikki Reddy bt Shubham Yadav &

Saruni Sharma 21-9 21-8; Kim Won Ho & Kim Hye Rin (Korea) bt Vichayapong Kanjanakeereewong & Ruethaichanok Laisuan (Thailand) 21-15 21-15; Joshua Hurlburt-Yu & Josephine Wu (Canada) bt M R Arjun & K Maneesha 15-21 21-15 21-14; Chen Tang Jie & Peck Yen Wei (Malaysia) bt S. Sunjith (Jr) & Sruthi K.P 21-12 21-11; Vighnesh Develkar & Prajkata Sawant bt Shlok Ramchandran & Rutaparna Panda 21-14 21-15; Hoo Pang Ron & Cheah Yee See (Malaysia) bt Law Cheuk Him & Wu Yi Ting (Hong Kong) 21-12 21-13; Na Sung Seung & Eun Seo Jang (Korea) bt Raju

Mohamed Rehan & Jamaludden Anees Kowsar 21-5 21-16; Andika Ramadiansyah & Bunga Fitriani Romadhini (Indonesia) bt Krishna Prasad Garaga & Poorvisha S Ram 21-19 19-21 21-11; Rohan Kapoor & Kuhoo Garg bt Nishant Dua & Deeksha Choudhary 21-8 21-11; Mathias Christiansen &

Alexandra Boje (Denmark) bt Man Wei Chong & Tan Pearly Koong Le (Malaysia) 21-19 21-17; Rehan Naufal Kusharjanto & Lisa Ayu Kusumawati

(Indonesia) bt Weeraphat Phakjarung & Chasinee Korepap 17-21 21-16 21-14; Ratchapol Makkasithorn & Beinyapa Aimsaard (Thailand) bt Park

Kyung Hoon & Baek Ha Na (Korea) 15-21 21-19 21-15; Tanupat Viriyangkura & Sudjaipraparat (Thailand) bt Vinson Chiu & Breanna Chi (USA) 21-17 21-16; Na Sung Seung & Wang Chan (Korea) bt Ou Xuan Yi & Zhang Nan (China) 21-19 15-21 21-16; Adnan Maulana & Mychelle Crhystine Bandaso (Indonesia) bt Kim Won Ho & Kim Hye Rin (Korea) 21-19 18-21 22-20; Min Hyuk & Kim Jae Hwan bt Low Hang Yee & NG Eng Cheong 21-19 22-20; Supak Jomkoh & Supissara Paewsampran (Thailand) bt Vighnesh Devlekar & Prajakta Sawant 25-23, 16-21, 21-13; Andika Ramadiansyah & Bunga Fitrlani Romadhini (Indonesia) bt Pranaav Jerry Chopra & N Sikki Reddy 11-21 21-13 21-11.

