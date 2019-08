Surya, Pravalika corner glory

By | Sports Bureau | Published: 6:19 pm

Hyderabad: Surya Alakanti and Pole Pravalika bagged the under-17 boys and girls titles respectively in the 21st Telangana State Ranking Chess Tournament held at Lal Bahadur Stadium. In the under-15 boys and girls category, Ravuri Sainath and Malkapuram Manogna emerged champions.

Winners: Boys: U-7: 1. Havish Kovidh, 2. Modith Aaroh Mutyalapati, 3. Anshul Laddha; U-9: 1. Karthikeya Nandan Ashwin, 2. Santosh Kumar A, 3. Kolipara Vihaan Sai Krishna; U-11: 1. Abhinav Ram Bommakanti, 2. K Nithik, 3. Ishaan Das; U-13: Aarush Vuppugandla, 2. Devansh Agarwal, 3. D Surya Dattu Surya; U-15: 1. Ravuri Sainath, 2. Janav Gupta, 3. M Brahmaiah; U-17: 1. Surya Alakanti, 2. Viswa Alakanti , 3. M Sridhar.

Girls: U-7: 1. Sanvi Jagga, 2. Hamsika Yadlapalli, 3. K Naga Prerani; U-9: 1. Hrithika Thota, 2. Pujitha Mynam, 3. Harika Yadlapalli; U-11: 1. Harshita Agrawal, 2. Amulya Bhagavatula, 3. Asma Maryam Begum; U-13: 1. Amrutha Bhagavatula, 2. R Rithika, 3. M Varshitha Reddy; U-15: 1. Malkapuram Manogna; U-17: 1. Pole Pravalika.

