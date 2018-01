Telangana’s Pranav wins All India U-15 badminton singles

By | Sports Bureau | Published: 9:22 pm

Hyderabad: Top seed Pranav Rao Gandham of Telangana outplayed Sankar Muthusamy of Tamil Nadu 21-16, 21-11 to capture the boys under-15 singles title in the All India sub-junior ranking badminton tournament at Pullela Gopichand Academy on Saturday.

Results (all finals):

Boys singles u-13: Sanskar Saraswat (1) (RAJ) bt Gagan (HAR) 21-14,13-21,21-16. Girls singles u-13: Samayara Panwar (UP) bt Isobel Kuriyan (DLI) 21-23,21-19,21-18. Boys u-13 doubles final: Satvik Shankarand Tus (Har) & Suveer (KTK) bt Vansh Dev (DLI) & AnshGaur (UP) 21-18, 21-7. Girls double u-13: Shivad (HAR) & Srinidhi N (TN) bt Mansa Rawat (UTR) & Karnika Sree (KTK) 15-21,21-19, 21-19.

Boys singles u-15: Pranav Rao Gandham (TS) bt Sankar Muthusamy S (TN) 21-16, 21-11. Girls u-15 singles: Tasnim Mir (GUJ) bt Meghana Reddy M (TS) 21-9, 17-21, 21-18. Boys un-15 doubles: Shivam Mehta & Pranav S bt Ayan Borchetia & Ayan Rashid (ASM) 18-21, 21-14, 21-16.

Girls doubles: Meghana Reddy M (TS) & Tasnim Mir (GUJ) bt Praveena S. (TN) & Ridhi Kaur Toor (HAR) 21-18, 21-16.