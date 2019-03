Tennis: Pranav upsets Rushil; in final

By | Sports Bureau | Published: 12:51 am

Hyderabad: Eighth-seeded Rethin Pranav Senthil Kumar pulled off an impressive win against top-seeded Rushil Khosla 4-6, 6-3, 6-4 in the boy’s singles semifinal of the Asian Ranking Under-14 Tennis Tournament, organised by Telangana State Tennis Association at SATS Tennis Complex, Lal Bahadur Stadium on Thursday.

Pranav will meet seventh-seeded Prajwal Tewari who advanced into the final after defeating Venkat Rishi Batlanki 7-5, 6-4.

In the girl’s singles semis, sixth-seeded Suhitha Maruri won against eighth-seeded Saumya Ronde 6-2, 6-4 while Kundanasri Bandaru downed Srivally Varma Medishetty 6-1, 6-4.

Meanwhile, in the boys doubles quarterfinals, Adith Amarnath/Rushil Khosla pair blanked Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari/Rethin Pranav Senthil Kumar 6-1, 6-2 to advance into the last four.

Results: Semifinals: Boys singles: Prajwal Tewari (7) bt Venkat Rishi Batlanki (USA) 7-5, 6-4; Rethin Pranav Senthil Kumar (8) bt Rushil Khosla (1) 4-6, 6-3, 6-4.

Girls singles: Suhitha Maruri (6) bt Saumya Ronde (8) 6-2,6-4; Kundanasri Bandaru bt Srivally Varma Medishetty 6-1,6-4.

Doubles quarterfinals: Boys: Adith Amarnath (1)/Rushil Khosla bt Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari/Rethin Pranav Senthil Kumar 6-1,6-2; Vineeth Mutyala/Devaharshith Neelam (USA) bt Vibhu Challagundla/Rohan Pagadala 6-3, 6-1; Venkat Rishi Batlanki/Praneet Singh Bhatia bt Lalith Mohan Anne, Ritesh Yadav 6-3, 6-1; Rikhil Grahadurai Mahendrakumar/Naval Kishan Preethi bt Arnav Paparkar (2),Achintya Verma 6-0,6-2.Girls: Chahana Budhbhatti (1)/Suhitha Maruri bt Thaniya Sarai Gogulamanda/Saumrita Jagatdeo Verma 6-3, 6-2; Prapti Patil/Saneshi Willoraarachchi (SL) bt Ika Raju Kanumuri/Sanskruti Vadakattu 6-4, 6-2; Saumya Ronde (3)/Chandni Srinivasan bt Anannya K Bhatia/Srivally Varma Medishetty 6-0, 6-0; Kundanasri Bandaru (2), Veda Raju Prapurna bt Sreemanya Reddy Anugonda/Thribhuvani Chennamsetty 6-1, 6-0.