Vibha, Alisha, Raghavanshi, Nidhi share honours

Published: 12:57 am

Hyderabad: Vibha Rao of Chirec School won the girls under-12 80 metres and 300 metres event in the first Charminar Challenge Khelo Hyderabad Athletic Championship 2019 held at GMC Balayogi Athletic Stadium, Gachibowli, on Saturday.

Alisha of St Andrew’s triumphed in 100 and 200 metres event in the girls under-14 category. Raghavanshi and Nidhi shared the honours in the girls under-16 when they two events each.

Results: Girls u-10: 60 mtrs: 1. Md Aksa (MBPS RGK School) 9.71s, 2. M Sinduja, (Atomic Energy), 3. A Nishka (Chirec I School) & R Jashvitha (Atomic Energy); 100m: 1. Sinduja (AECS)15.8s, 2. Aksa (MPPS School), 3. Jashwitha (AECS-I); 200 m: 1. A Ashrita (Phoenix Green) 36.5s, 2. B Manisha (AECS 1), 3. Kushi (Army Public School). Girls u-12: 80m: 1. Vibha Rao (Chirec School) 11.34s, 2. B Roshni (DPS Nacharam), 3. T Sainandini (Globel Ridge); 200m: 1. Sanjana Kota (Chirec School) 30.9s, 2. B Roshni (DPS Nacharam), 3. B Preethika Sriram (Universal); 300m: 1. Vibha Rao (Chirec School) 47.1s, 2. E Ashiya (KVS 2 Golkonda), 3. B Roshni (DPS Nacharam). Long jump: 1. Taragangwar (Chirec School) 3.58m, 2. Sugandhi, (Winner Sports), 3. G Deepthi (AECS). Girls u-14: 100m: 1. Alisha (St Andrews) 14.0s, 2. Nakshitha (DPS Nacharam), 3. T Rithika (St Martins HS); 200m: 1. Alisha 29.9 sec 2. Siri P (Jonhson Grammar), 3. Yuvika (Kennedy Vidyalaya); 400m: 1. Yuvika (Kennedy Vidhyabhavan) 1:11.3s, 2. Sharmishta (St Andrews), 3. Bhavana K (Cherec); 800m: 1. Sharmishta (St Andrews) 2:59.2s, 2. Ishita Ganesh (BVBPS J Hills), 3. SK Thaslima (Raghunatha Model). Girls u-16: 100m: 1. Ragavarshini (St Joseph King Koti) 13.1s, 2. Joshita (St Joseph), 3. Rithika Reddy (St Andrews); 200m: 1. Ragavarshini 27.1s, 2. Nida (DPS Nacharam), 3. S Jooshita (St Joseph King Koti); 400m: 1. VH Nidhi (St Joseph King Koti) 1:11.5s, 2. V Shreya (St Anns), 3. K Vishalakshi (GHS Ameerpet); 800m: 1. VH Nidhi 2:52.8s, 2. K Vishalaksh, 3. K Akhila; Long jump: S Prasanna (AECS) 3.93 m. 2. Kshreeraga (Sri Chainmaya), 3.Pavithra V (St Anns). Boys u-10: 60m: 1. P Muthyalu (Epistomo Global) 9.1s, 2. Ishaan K (SVIS), 3. Shreyas (NASR); 200m: 1. K Gowtham (Oxford) 30.5s, 2.P Pranay (AECS 1), 3. Parth (Epistomo Global).

Boys u-12: 80m: 1. N Karthik (St Andrews) 11.1s, 2. Rochan Benedit (Don Bosco), 3. Jordan (DPS Nacharam); 200m: 1. Himanshu Kumar (APS Golkonda) 28.5s, 2. Harshit Kumar (APS), 3. Nitin Sharma (APS). Boys u-14: 100m: 1. Anirudh Bose (St Andrews) 11.8s, 2. Arvind Kumar (APS), 3. NVV SNP Vishal; 200: 1. Arvind Kumar, 2. Anirudh (St Andrews), 3. Nischal (St Andrews) Boys u-16: 100m: 1. T Rahul (St Andrews) 12.0s, 2. Bestin (APS Golkonda), 3. Vinayak (KVFS Begumpet); 200m: 1. Maniharshith (Bhavans) 24.7s, 2. T Rahul (St Andrews), 3. Abdul Rahman Mohammed (NASR); 400m: 1.Ramesh Singh (APS) 56.3s, 2. Vinayak Singh (KVS Begumpet), 3. G Vignesh (Johnson Grammar). 800m: 1. S Tarun (Bhavans) 2:23.1s, 2. Md Ali (GHS Shaikpet), 3. Aditya Pratap (Sri Chaitanya).

