Vipin bowls New Blues to big win

By | Sports Bureau | Published: 8:46 pm

Hyderabad: Vipin Choudhary (6/49) bowled New Blues to a big 172-run victory over Pasha Beedi in the two-day A-2 Division cricket league match on Tuesday.

Brief scores

Group-1 (Pool-A): New Blues 274 in 83 overs bt Pasha Beedi 102 in 35.1 overs (Vipin Choudhary 6/49, Md Ismail 4/27); Postal 141/6 in 45 overs (L Naveen Kumar Chary 38, Nishant Yadav 50, Vikas 3/33) bt Vijay Hanuman 119 in 40.3 overs (Vikas 48, Naveen Kumar Chary 3/20); Visaka 123 in 54.4 overs tied with Jai Bhagwathi 123 in 45.3 overs (G Siddhanth 36, Advaith Reddy 3/18); Sri Chakra 339 in 87.1 overs (K Vikas Rao 157, Syed Tameem 52, Sai Sampath 37, B Buchi Babu 3/73) bt Nalgonda District 144 in 34 overs (Md Sharif 30, Md Zak 33, B Buchi Babu 43 no, M Somasekhar 5/34, G Sampath Kumar 4/72); Sayi Satya 223 in 82 overs (Ishan Sharma 32, P Abhishek Reddy 94 no, Prashant Raj 3/41, M Vishal 6/34) lost to Rohit XI227 / 8 in 81.3 overs (Uday Singh 67, Ali Diamond 50); Budding Star 383in 83.3 overs bt Apex 134 in 36 overs (Narayana 60, Shazaib Khan 5/66, Abdullah Qadri 5/15); Medak District 408 in 65.3 overs (M Sandeep Raj 35, G Pavan Kumar 100, Md Afridi Ahmed 89, Bilal Hussain 89, Md Afraz Ahmed 51, Azeemuddin 5/70, Vamshi 4/95) bt Gouds XI 175 in 58.1 overs (Saqlain Arafat 64, B Vikram 4/52, Md Azmatullah 3/32).

Group-1 (Pool-B): CCOB 243 in 80.2 overs vs Secunderabad Nawabs 139 in 37.3 overs (Anurag 39, Mohd Noman 5/25); Team Speed 353 in 89.5 overs bt Galaxy 204 in 52.4 overs (Koushik Reddy 55, Pruthvi Raj 37, Harshavardhan 3/22)

Group-2 (Pool-A): Mahbubnagar District 239 in 78.4 overs bt PKMCC 157 in 72.3 overs (Anirudh Kapil Goud 32, Kayum 3/44, Arun 3/32); Raju CC 554 in 88.3 overs bt WMCC 383 in 75.3 overs (Akshay Kumar Yadav 76, Arjun Reddy 60, K Prafull Kumar 112, Krishna Patel 84, G Dheeraj 3/117, B Manas 5/106); Future Star 199 in 47 overs (VK Siddharth 75 no, Gaganjoth Singh 4/34) lost to Sportive 200/4 in 40.4 overs (B Shashidhar Reddy 40, N Sudheendra 51 no, Syed Md Hussain 38); Classic 188 in 44.1 overs (Dheeraj Goud 78, Jagdish Reddy 60, Punnaih V 3/46, Revant K 3/52) lost to Deccan Blues 189/6 in 51.5 overs (Jairam Kashyap 90, Seshkanth 3/64)

