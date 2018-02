VNR-VJIET overall champs in Indian Open Sports Fest

By | Sports Bureau | Published: 8:22 pm 8:55 pm

Hyderabad: VNR VJIET lifted the overall championship trophy in the Indian Open Sports Fest recently. VNR VJIET bagged the gold medal in men’s and women’s basketball ahead of St Martin’s Engineering College, who finished as runners-up in both the events.

National level Chess player from VNR VJIET, Sahari Javvaji won the gold in chess whereas BVRIT women’s team bagged the Badminton gold and TKR Engineering College clinched the kabaddi gold.

Results:

Women: 100mts: 1: L Bhanu Chandrika (GNIT), 2. P Gowthami (Anantha Lakshmi), 3: B Keerthi Reddy (Vnrvjiet); 200mts: 1. L Bhanu Chandrika (Gnit), 2. D Keerthika (KLU), 3. P Shrvani (GNITS); 400mts: 1. Bhanu Chandrika (Gnits), 2. P Mounika (Vnr Vjiet), 3. Ramya Sri (GNITS); 800mts: 1. P Mounika (Vnr Vjiet), 2. V Gayatri (KLU), 3. J Amulya sai (BVRIT); 4 X 100 mts relay: 1. GNITS, 2. VNRVJIET; 4 X 400 mts relay: 1. GNITS, 2. VNRVJIET, 3. VNRVJIET; Discuss throw: 1. BVRIT(N), 2. MGIT, 3. GNITS; Shot-put: 1. MGIT, 2. KLU, 3. BVRIT-N; Long jump: 1. KLU, 2. VNR, 3. VNR; High jump: 1. VNRVJIET, 2. CMRIT, 3. VNRVJIET; Badminton: 1. Cbit, 2. VNRVJIET; Basketball: 1. VNRVJIET, 2. Boji reddy; Chess: 1. GNITS, 2. VNRVJIET, 3. VNRVJIET; Table Tennis: Team: 1. SNIST, 2. VNRVJIET; Throwball: 1. VNRVJIET-A, 2. GNITS; Tennis Doubles: 1. GNITS, 2. GNITS; Volleyball: 1. VNRVJIET, 2. BVRIT, 3. JNTU-H

Men:

100mts: 1. Pruthvidar Reddy (Vnrvjiet), 2. A Mahendar (Cbit), 3. Sudhirkumar Yadav (Mlrit); 200mts: 1. A Mahendar (Cbit), 2. Sudhir kumar yadav (MLRIT), 3. M Bharath Kumar (VnrVjiet); 400mts: 1. A Mahindra (Cbit), 2. V Abhishek (Cvsr), 3. Ankit Singh (RJIT); 800mts: 1. V Abhishek (CVSR), 2. Arun goud (Nagole institute), 3. Yogender Yadav (MLRIT); 4 X 100 mts Relay: 1. VNRVJIET, 2. St Martin’s; 4 X 400 relay: 1. St Martin’s, 2. VNRVJIET; Discuss throw: 1. KLU, 2. St Martins, 3. GCET; Shot-put: 1. GCET, 2. MLRIT, 3. St Martins; Long-jump: 1. VNR, 2. Vignan University, 3. SNIST; High-jump: 1. Cbit, 2. Atri, 3. RJIT; Badminton: 1. LOYOLA, 2. VNR; Basketball: 1. VNRVJIET, 2. MGM, 3. Cbit; Kabaddi: 1. Pydah, 2. NMREC, 3. KLU; Kho-Kho: 1. CMRCET, 2. CMRIT; Table Tennis: Team: 1: Loyola Chennai, 2. Loyola Chennai; Tennis: Singles: 1. Loyola, 2. Ssn; Volleyball: 1. Gudllavalleru college, 2. VNRVJIET, 3. KLU