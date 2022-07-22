Heavy rains for the next four days across Telangana: IMD

Hyderabad: As heavy rains lash the city on Friday, the India Meteorological Department (IMD) – Hyderabad forecast looks at heavy rains across the state for the next four days. Orange and yellow alerts have been issued for almost all the districts, indicating heavy rainfall.
On Friday morning, rains lashed the city, with 26.6 mm rainfall recorded at Quthbullapur, followed by 26 mm at Serilingampally and 25.5 mm at Uppal. In the state, Mella Cheruvu at Suryapet recorded the highest rainfall at 105.8 mm, followed by Urlugunda, Suryapet at 92.8 mm and Nadigudem, Suryapet at 91.5 mm.
July 23:
Heavy rains are very likely to occur at isolated places in Adilabad, Kumrambheem Asifabad, Mancherial, Karimnagar, Peddapalli, Jayashankar Bhupalapally, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, Janagaon, Siddipet, Yadadri Bhuvangiri, Vikarabad, Sangareddy, Medak, and Kamareddy districts.
July 24:
Heavy rains are very likely to occur at isolated places in Adilabad, Kumrambheem Asifabad, Mancherial, Karimnagar, Peddapalli, Jayashankar Bhupalapally, and Mulugu districts.
July 25:
Heavy rains are very likely to occur at isolated places in Nirmal,Nizamabad, Jagityal, Rajanna Sircilla, Karimnagar, Peddapalli, Jayashankar Bhupalapally, Mulugu, Janagaon, and Siddipet districts.
July 26:
Heavy rains are very likely to occur at isolated places in Peddapalli, Jayashankar Bhupalapally, Mulugu, Bhadradri Kothagudem, Khammam, Nalgonda, Suryapet, Mahabubabad, Warangal (Rural), Warangal (Urban), Janagaon, Siddipet, and Yadadri Bhuvangiri districts.
Now you can get handpicked stories from Telangana Today on Telegram everyday. Click the link to subscribe.
Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter .