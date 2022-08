2022 Commonwealth Games: Indians in action on Wednesday

By Telangana Today Published: Updated On - 10:20 AM, Wed - 3 August 22

Athletics

Women:Shot Put final – Manpreet Kaur: 12.35 am

Boxing

Women (Quarterfinals)

45kg-48 kg –Nitu Ganghas: 4.45 pm

48-50 kg –Nikhat Zahreen: 11.15 pm

66-70 kg –Lovlina Borgohain: 12.45 am

Men (Quarterfinals)

54-57 kg –Hussam Uddin Mohammed: 5.45 pm

75-80 kg –Ashish Kumar: 2.00 am

Cricket

Women’s T20 – India versus Barbados: 10.30 pm

Hockey:

Women’s Pool A – India versus Canada: 03.30 pm

Men’s Pool B – India versus Canada: 06.30 pm

Judo

Women’s 78kg quarter-finals – Tulika Mann: 2.30 pm

Men’s 100kg elimination round of 16 – Deepak Deswal: 2.30 pm

Lawn Bowls

Men’s Singles – Mridul Borgohain: 1 pm and 4 pm

Women’s Pair – India versus Nuie: 1 pm and 4 pm

Men’s Four – India versus Cook Islands: 7.30 pm; India versus England: 10.30 pm

Women’s Triple – India versus Nuie: 07.30 pm

Squash

Mixed Doubles round of 32 versus Sri Lanka: 03.30 pm

Weightlifting

Men’s 109 kg –Lovpreet Singh: 02.00 pm

Women’s 87kg – Purnima Pandey – 06.30 pm

Men’s 109 kg – Gurdeep Singh – 11 pm.

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on Telegram everyday. Click the link to subscribe.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter .