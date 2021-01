Mickhil Jaiswal, Tanay steal the show in HCA three-day league

By | Sports Bureau | Published: 9:49 pm

Hyderabad: Mickhil Jaiswal slammed an unbeaten 181 for MP Colts while left-arm spinner Tanay Tyagarajan returned with day’s best bowling figures of 6 for 59 for Budding Star in the three-day A-1 Division cricket league match on Thursday.

Brief scores:

Group-A: BDL 350/6 & 6 for no loss in 4 overs vs EMCC 316 (Mohul Bhowmick 99, G Lokesh 49, B Anirudh 97, Thejodaur 4/55); Jai Hanuman 356/9 & 72 for no loss in 10 overs (N Anirudh Reddy 32 batting, G Shashidhar Reddy 34 batting) vs Sporting XI 280 in 67.3 overs (Tanmay Agarwal 101, Prateek Reddy 34, Himalay Agarwal 50, C Rakshann Readdi 46, Irfan Khan 3/37, Anurag Vittal 3/44); Central Excise 334 & 56 for no loss in 9 overs (Nitesh Reddy 34 batting) vs R Dayanand 132 in 29.5 overs (Suraj Saxena 34, Dane Johnson 5/40); SBI 367 & 37 for no loss in 7 overs vs UBI 372/7 (Ronald Rodrigues 36, Naveen Reddy 70, Abhinav Kumar 40, Amol Shinde 34, Neeraj Bist 85, MA Khader 62); Deccan Chroncile 378/7 & 174/6 in 36 overs (Yash Kapadia 41, E Srikar Reddy 40 batting) vs SCRSA 128 in 36.1 overs (G Shyam Sunder 48, CV Milind 3/36); Budding Star 262 & 121 in 32 overs (Bhavesh Seth 63, Raju Yadav 3/12, Owaiz Aslam 3/32) vs Income Tax 189 in 45.4 overs (Harshavardhan 86, B Sandeep 38, Tanay Tyagarajan 6/59) & 55 for no loss in 8 overs

Group-B: AOC 199 & 2 for no loss in 2 overs vs MP Colts 356/7 (Ashesh Singh 46, Mickhil Jaiswal 181no, Rahul Radesh 31, Sagar Sharma 3/70); Cambridge XI 360/9 & 153/1 in 22 overs (Nitish Reddy 79 batting, Vinay Yadav 63 batting) vs Zinda Tilismath 194 in 57.2 overs (Sai Suprith 35, Anirudh 48, Pavan Kumar 4/54, Ashish Srivastav 3/43); Combined District 179 & 204/9 in 40 overs (Ruthvik Surya 35, Md Khayum 52 no, Md Afreedi 41, MJS Surya Prasad 4/27) vs Continental 253 in 73.3 overs (Aaron Paul 62 no, Syed Ali Hyder 45, Sunil Arvind 3/46, Md Khayum 4/47) & 22 for 1 in 6.4 overs; Gemini Friends 344 & 170 for no loss in 21 overs (N Thakur Tilak Varma 90 batting, M Abhirath Reddy 76 batting) vs Concorde 184 in 58.4 overs (Vignesh Reddy 47, Md Asaduddin 41, Md Saif Ali 39, Abdul Ela Qureshi 4/65, Rathan Teja 3/57)

Group-C: Gouds XI 134 & 190/7 in 40 overs (Rahul Varkey 47, Kritik Reddy 41) lost to Baalaji 392/9 (Vamshi Raghava 101, HK Simha 75, Ganesh 50, TVS Narayan Teja 4/54); Secbad Nawabs 178 & 198/8 in 40 overs (A Takshit Rao 115, Zafarullah Khan 3/54) vs Sri Chakra 178 in 72.3 overs (Vikas Rao 49, BK Ranganath 3/36, PG Kaustub 3/43); Khalsa 207 & 84/3 in 21 overs (Sarthak Bharadwaj 40 batting) vs Rohit XI 291 in 85.2 overs (Rohit Reddy 82, Razzak 64, Aliga Nitin 59, Prithvi Reddy 4/73, Md Saif 3/21); Charminar 489 bt Mahmood 166 in 55 overs (J Reddy 39, Santosh SV 53, Md Omer Rizwan 5/46, Md Adnan Ahmed 4/42) & 185/8 in 40 overs (Santosh SV 30, Vasanth Bung 45, Md Adnan Ahmed 3/17); Apex 314 vs Sportive 331 in 88.5 overs (Shaik Sameer 116, Rachnesh Dubey 75, D Lohit 44, Nitish Kumar 32)

