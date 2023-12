Telangana’s Sriram, Yohan in joint lead at U–13 Boys and Girls Chess Championship

By Telangana Today Published Date - 07:45 PM, Tue - 5 December 23

Hyderabad: Telangana chess players Sriram Adarsh Uppala and Yohan Yadav are sharing lead with others with one point each in the ongoing Telangana Chess Association’s 36th National Under–13 Boys and Girls Chess Championship at Multipurpose Indoor Stadium, South Central Railway Sports Complex, Secunderabad on Tuesday.

Boys: Raghav V (TN) (1), Aakash G (TN) (1), Kolla, Bhaavan (AP) (1), Manas Gaikwad (MAH) (1), Sriram Adarsh Uppala (TS) (1), Viresh Sharnarthi (MAH) (1), Md Reyan (Bihar)(1), Mrinmoy Rajkhowa (Assam) (1), Adharsh K (TN) (1), Siddhanth Poonja (Karnataka) (1), Kushagra Jain (MAH) (1), Madhvendra Pratap Sharma (MP) (1), Vihaan Dumir (MAH) (1), Arnav Mahesh Koli (MAH) (1), Chinmay Kowshik (Karnataka) (1), Vedant Garg (Chandigarh) (1), Mithiran A (TN) (1), Yohan Yadav Tarala (TS) (1);

Girls: Kalyani Sirin (Kerala) (1), Arshiya Das (Tripura) (1), Gorli Nyna (AP) (1), Nivedita VC (TN) (1), Pratyasha Jena (Odisha) (1), Shreya G Hipparagi (MAH) (1), Sherali Pattnaik (Uttarakhand) (1), Shriyana S Mallya (Karnataka) (1), Yasaswi Krishna Bommi (AP) (1), Akshaya Sathi (Karnataka) (1), Aamuktha Guntaka (AP) (1), Asudani Ruhani Raj (Gujarat) (1), Pratitee Bordoloi (Karnataka) (1), Nihira Koul (MAH) (1), Siddhi Rao (Karnataka) (1), Aadya Gupta (Delhi) (1), Sravyasree Bheemarasetty (AP).