Tennis Tournament: Snigdha downs Veda Raju

Over 60 players have participated in Ace Tennis Academy tournament which is the first after the lockdown began in March this year

Hyderabad: Snigdha waged a grim battle before prevailing over a fighting Veda Raju 7-6,5-7,10-5 to make her way to the women’s singles semifinals of the Rs.70,000 Ace Tennis Academy tournament at Begumpet on tournament. Over 60 players have participated in this tournament which is the first after the lockdown began in March this year.

Results:

Women (1st round): Srivalli.R bt Sameeksha W/O ; S.Kaavya bt Tribhuvani.C 9-2; V.Vaishnavi bt Gaddam.S 9-5; Sanjana.S bt Tanisha.R 9-1; Vanshika bt SS.Aneesha 9-2; Veda Raju bt Abhaya.V 9-9; Kum Kum bt Neharika.D 9-8; Snigdha bt Thanya.S 9-3; Renee.S bt M.Srivalli 9-9;

Sahitya.R bt Nikita Tiwari 9-0; Bipasha bt Nikita 9-7; T. Shreya bt J.Jeebu 9-0; Ashwita.B bt Divija 9-3; Aarni Reddy bt Ika Raju 9-0; V.Apoorva bt Rahin 9-0; Avishka.G bt Rishita 9-2.

Second round: Srivalli R bt S.Kaavya 9-1; Sanjana.S bt V.Vaishnavi 9-4;Veda Raju bt Vanshika 9-6; Snigdha bt Kum Kum 9-3; Sahitya bt Renee.S 9-8; T.Shreya bt Bipasha 9-2; Aarni reddy bt Ashwita 9-3; Avishka bt V.Apoorva 9-3.

Quarterfinals: Srivalli R bt Sanjan.S 6-0, 6-2; Snigdha bt Veda Raju 7-6,5-7,10-5; T.Shreya bt Sahitya 6-4,6-0; Avishka bt Aarni Reddy 7-5,3-6,12-10.

Men (1st round): Aayush B bt G.Raghunandan.B 9-1; M Manveer bt Sahan 9-5; Aaditya.V bt Dhanush.V W/O; Raj Bagdai bt Siva.S 9-3; Rishi.B bt Showrya.S 9-4; Nitin.K bt Naishik.R 9-2; Grahit.M bt Sahadev.S 9-2; Hitesh.Y bt M.Kalyan 9-5; T.Siddharth bt Sai Harshit 9-1; T.Malpani bt Abhinav.M 9-2; L.Suhith.R bt Rawal.K 9-2; Karthik.G bt K.V.Ramana 6-2; M.Vineeth bt Deepak.V 9-8; M.Yeshwanth bt Siddharth.R w/o.

Second round: Rishab A bt Aayush.B 9-5; Aaditya.V bt M.Manveer 9-4; Raj Bagdai bt Rishi.B 9-3; Grahit.M bt Nitin.K 9-4; Hitesh.Y bt T.Siddharth 9-6; T.Malpani bt L.Suhith.R 9-5; M.Vineeth bt Karthik.G 9-3; G.S.K Reddy bt M.Yeshwanth 9-0.

Quarterfinals: Grahit M bt Raj Bagdai 3-6,6-2,10-5; G.S.K Reddy bt M.Vineeth 6-1,6-1.

