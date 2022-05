Bhagya Laxmi clinches gold in U-20 Women Athletics Championships

Donthu Bhagya Laxmi

Hyderabad: Donthu Bhagya Laxmi of Nagarkurnoool clocked 2.13.9 sec in the women’s 800 m to clinch the top honours in the Telangana State U-20 Men and Women Athletics Championships held at the GMC Balayogi Athletics Stadium, Gachibowli, Hyderabad on Saturday.

Ranga Reddy district’s N Vijaya Laxmi finished in 2.48.7 sec to claim silver while Ayesha Maleka of Mahabubabad took bronze with the timing of 3.02.9 sec.

Results: U-20: Girls 800m: 1 Donthu Bhagya Laxmi (Nagarkurnoool) 2.13.9 sec, 2 N Vijaya Laxmi (Ranga Reddy), 3 Ayesha Maleka (Mahabubabad); 200m: 1 Jeevanji Deepthi (Hanumakonda) 24.4 sec, 2 Lavudya Keerthana (Nagarkurnool), 3 N Pravallika (Nalgonda); 3000m: 1 M Mallika (Yadadri Bhuvanagiri)10.55.0 sec, 2 K Vishalakshi (Hyderabad), 3 G Sneha (Medchal); Long Jump: 1 Dasari Satya (Nagarkurnool) 5.14 M, 2 L Navya (Nalgonda), 3 Jeddi Rani (Bhadradri Kothagudem); Shot Put: 1 Gonuru Hima Sindhu (Yadadri Bhuvanagiri) 8.99 M, 2 Jakkula Nikhitha (Nirmal), 3 R Sujatha (Siddipet); Women: 5000m: 1 V Navya (Nalgonda) 19.18.4 sec, 2 Gadarla Shirisha (Rajanna Siricilla), 3 Madduri Kavya (Mancherial); 800m: 1 P Kavya (Nalgonda) 2.35.1 sec, 2 Thanniru Honey, (Mancherial), 3 Gadarla Pravalika (Rajanna Siricilla); Long Jump: 1 G Sai Bhavana (Bhadradri Kothagudem) 4.12 M, 2 Lavudya Manjula, (Bhadradri Kothagudem), 3 K Mounika (Peddapally); 200m: 1 Gandhe Nithya (Hyderabad) 25.2 sec, 2 P Ramavasavi Taa (Vikarabad), Md Sehrabanu (Ranga Reddy); Shot Put: 1 L Usha (Kamareddy) 8.17 M, 2 Kethineni Sujitha Chowdary (Mancherial), 3 M Sunitha (Karimnagar);

U-20: Boys: 3000m: 1 K Anil (Kamareddy) 9.54.0 sec, 2 V Dhanush (Nalgonda), 3 Nishant Kumar (Medchal); 800m: 1 S Ashok (Jogulamba Gadwal) 2.02.3 sec, 2 Kursam Ravi (Jayashankar Bhupalpally), 3 Karamtoth Jithendar (Ranga Reddy); 400m Hurdles: 1 A Sai Manoj (Karimnagar) 1.01.0 sec, 2 R Shiva Kumar (Hanumakonda), 3 V Sai Tarun (Vikarabad); Shot Put: 1 Sk Mazeed Pasha (Khammam) 13.05 M, 2 Kurva Veerendra (Jogulamba Gadwal), 3 S K Riyaz Pasha (Bhadradri Kothagudem); High Jump: 1 Udavath Mohan (Warangal) 1.68 M, 2 Gandla Ramu (Nirmal), 3 M Keshavardharn (Narayanapeta); Long Jump: 1 K Raju (Hanumakonda) 6.09 M, 2 Thirupathi (Narayanapeta), 3 Vennela Kiran (Jagityal); 200m: 1 Aniket Chaudhary 22.2 sec, 2 Eslavath Nithin (Ranga Reddy), 3 G Tarun Kumar Raju (Medchal);

Men: 5000m: 1 Boddupalli Ramesh (Hyderabad) 16.45.6 sec, 2 N John (Karimnagar), 3 K Mahesh (Narayanapet); 800m: 1 Varasa Raju (Bhadradri Kothagudem) 2:04.4 sec, 2 M Adhithya (Karimnagar), 3 N. Madhusudhan (Kamareddy); Shot Put: 1 Ch Prashanth (Khammam) 11.09 M, 2 Banothu Anil Kumar (Yadadri Bhuvanagiri), 3 B Bharath Reddy (Karimnagar); High Jump: 1 Rathod Sandeep (Nirmal) 1.50 M, 2 Kethavath Anil (Medak), 3 G Prashanth (Nirmal); Long Jump: 1 B Jagadish (Hanumakonda) 6.86 M, 2 Dharavath Mahesh (Yadadri Bhongiri), 3 K Raju (Nagarkurnool), 200m: 1 P S Abhilash (Bhadradri Kothagudem) 21.9 sec, 2 Chetan Singh Taa (Vikarabad), 3 Madanu Arun Kumar (Ranga Reddy); 4×100 M Relay: 1 Ranga Reddy 44.5 sec; 2 Hanumakoknda, 3 Bhradradri Kothagudem. 45.7 sec

