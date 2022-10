Horse Racing: Bandit King wins Land Of Glory feature

By Telangana Today Published: Published Date - 06:18 PM, Mon - 17 October 22

Hyderabad: Kiran Naidu guided the Laxman Singh-trained Bandit King to victory in the Land Of Glory Plate 2000 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Lightning Fairy (1), New Hustle (2), Red River (3), Sweet Melody (4).

Withdrawn: N R I Ruby.

W-Rs.- 17, SHP-Rs. 29, P-Rs.10, 11, 11, THP-Rs. 33, SHW-Rs.14 & 15, F-Rs. 39, Q-Rs. 28, T-Rs. 60.

2. Top Diamond (1), General Atlantic (2), N R I Millennium (3), Quality Warrior (4).

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 59, P-Rs.12, 18, 13, THP-Rs. 44, SHW –Rs. 13 & 33, F-Rs. 139, Q-Rs. 72, T-Rs. 370.

3. True Marshal (1), Hoping Cloud (2), Avancia (3), Precious Gift (4).

W-Rs.- 17, SHP-Rs. 132, P-Rs. 11, 26, 12, THP-Rs. 48, SHW-Rs. 13 & 103, F=Rs. 172, Q-Rs. 138, T-Rs. 432.

4. Exclusive Spark (1), Carnival Lady (2), Explosive (3), Pinatubo (4).

W-Rs.- 99, SHP-Rs. 23, P-Rs. 25, 13, 13, THP-Rs. 38, SHW-Rs. 42 & 15, F=Rs. 934, Q-Rs. 216, T-Rs. 1,757.

5. Bandit King (1), Wallop And Gallop (2), Grand Duke (3), Just Incredible (4).

W-Rs.- 65, SHP-Rs. 130, P-Rs. 19, 31, 15, THP-Rs. 48, SHW-Rs. 26 & 70, F-Rs. 1,365, Q-Rs. 731, T-Rs. 7,627.

6. Bedford (1), Briar Ridge (2), Malaala (3), Four One Four (4).

W-Rs.- 28, SHP-Rs. 54, P-Rs.18, 15, 17, THP-Rs. 74, SHW-Rs. 28 & 27, F-Rs. 141, Q-Rs. 99, T-Rs. 640.

7. Above The Law (1), Indian Temple (2), Mind Reader (3), Inside Story (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 104, P-Rs. 13, 25, 17, THP-Rs. 60, SHW-Rs. 17 & 52, F-Rs. 163, Q-Rs. 102, T-Rs. 669.

8. Sergeant Reckless (1), La Mirage (2), Miss Solitaire (3), Saint Emilion (4).

Withdrawn: Lafayette.

W-Rs.- 55, SHP-Rs. 36, P-Rs.14, 13, 12, THP-Rs. 60, SHW-Rs. 22 & 21, F-Rs. 199, Q-Rs. 77, T-Rs. 300.

Jackpot: 70% Rs. 86,983/-(Winning tickets 7).

Jackpot: 30% Rs. 3,837/-(Winning tickets 68).

First Mini Jackpot: Paid Rs. 4,118/-(Winning tickets 13).

Second Mini Jackpot: Paid Rs. 2,841/-(Winning tickets 54).

First Treble: Paid Rs. 115/-(Winning tickets 452).

Second Treble: Paid Rs. 1,817/-(Winning tickets 20).

Third Treble: Paid Rs. 555/-(Winning tickets 201).