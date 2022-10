Horse Racing: Team Player wins Hanamkonda Cup

By Telangana Today Published: Published Date - 06:13 PM, Mon - 3 October 22

(Representational Image) Afroz guided the K Satheesh-trained Team Player to victory in the Hanamkonda Cup 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse

Hyderabad: Afroz guided the K Satheesh-trained Team Player to victory in the Hanamkonda Cup 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Amalfitana (1), Arrowtown (2), Akash (3), New Hustle (4).

W-Rs.- 35, SHP-Rs. 39, P-Rs.12, 13, 16, THP-Rs. 55, SHW-Rs.16 & 22, F-Rs. 116, Q-Rs. 51, T-Rs. 474.

2. Juramento (1), Wandring Warrior (2), Unmatched (3), Exponent (4).

W-Rs.- 12, SHP-Rs. 57, P-Rs.10, 21, 18, THP-Rs. 38, SHW –Rs. 10 & 32, F-Rs. 69, Q-Rs. 69, T-Rs. 144.

3. N R I Secret (1), Wind Sprite (2), Avancia (3), Precious Gift (4).

W-Rs.- 126, SHP-Rs. 30, P-Rs. 29, 16, 10, THP-Rs. 58, SHW-Rs. 29 & 18, F=Rs. 590, Q-Rs. 212, T-Rs. 1,438.

4. Team Player (1), Pinatubo (2), Queen Blossom (3), Explosive (4).

W-Rs.- 109, SHP-Rs. 75, P-Rs. 25, 35, 24, THP-Rs. 81, SHW-Rs. 27 & 60, F=Rs. 1,567, Q-Rs. 695, T-Rs. 12,696.

5. Starwalt (1), Salisbury (2), Angel Tesoro (3), Ok Boss (4).

W-Rs.- 37, SHP-Rs. 87, P-Rs. 18, 32, 30, THP-Rs. 130, SHW-Rs. 28 & 38, F-Rs. 358, Q-Rs. 170, T-Rs. 2,558.

6. Dyanoosh (1), Flamingo Fame (2), Crimson Rose (3), Malibu (4).

W-Rs.- 66, SHP-Rs. 42, P-Rs.17, 19, 12, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 28 & 18, F-Rs. 325, Q-Rs. 243, T-Rs. 1,632.

7. Sopranos (1), Above The Law (2), Life’s Living (3), Alina (4).

Withdrawn: Plethora & Toque Blanche.

W-Rs.- 32, SHP-Rs. 29, P-Rs. 13, 12, 13, THP-Rs. 40, SHW-Rs. 16 & 16, F=Rs. 70, Q-Rs. 42, T-Rs. 214.

Also Read Horse Racing: Jungle Wave fancied for Delhi feature

Jackpot: 70% Rs. 1,08,884/-(Winning tickets 5).

Jackpot: 30% Rs. 16,665/-(Winning tickets 14).

First Mini Jackpot: Paid Rs. 8,196/-(Winning tickets 6).

Second Mini Jackpot: Paid Rs. 9,519/-(Winning tickets 12).

First Treble: Paid Rs. 2,028/-(Winning tickets 22).

Second Treble: Paid Rs. 924/-(Winning tickets 77).