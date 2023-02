Horse Racing: Stunning Force wins Elite Zone Plate

Mohit Singh guided the SS Faisal Hassan-trained Stunning Force to victory in the Elite Zone Plate 1400 metres

By Telangana Today Published Date - 06:32 PM, Tue - 7 February 23

Hyderabad: Mohit Singh guided the SS Faisal Hassan-trained Stunning Force to victory in the Elite Zone Plate 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Tuesday.

RESULTS:

1. Gusty Note (1), Red River (2), Sea Of Class (3), Space Time (4).

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 68, P-Rs.12, 18, 17, THP-Rs. 45, SHW-Rs. 11 & 60, F-Rs. 93, Q-Rs. 84, T-Rs. 474.

2. Brilliant Star (1), Windsor (2), Warwick (3), Colt Pistol (4).

W-Rs.- 15, SHP-Rs. 34, P-Rs. 11, 14, 10, THP-Rs. 41, SHW –Rs. 10 & 30, F-Rs. 46, Q-Rs. 40, T-Rs. 75.

3. Linewiler (1), Pinatubo (2), Blazing Jupiter (3), Inside Story (4).

W-Rs.- 59, SHP-Rs. 34, P-Rs. 18, 13, 16, THP-Rs. 48, SHW-Rs. 21 & 19, F-Rs. 152, Q-Rs. 72, T-Rs. 1,170.

4. Star Cruise (1), Ayur Tej (2), First Class (3), AR Superior (4).

W-Rs.- 54, SHP-Rs. 36 , P-Rs. 16, 12, 37, THP-Rs. 101, SHW-Rs. 43 & 12, F-Rs. 190, Q-Rs. 95, T-Rs. 3,444.

5. All Time Legend (1), Above The Law (2), Garnet (3), Laurus (4).

W-Rs.- 19, SHP-Rs. 196, P-Rs. 12, 59, 20, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 16 & 100, F-Rs. 298, Q-Rs. 207, T-Rs. 2,239.

6. Sally (1), Blast In Class (2), Fatuma (3), Golden Forza (4).

W-Rs.- 19, SHP-Rs. 196, P-Rs. 12, 59, 20, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 16 & 100, F-Rs. 298, Q-Rs. 207. T-Rs. 2,239.

7. Stunning Force (1), Trump Star (2), Shazam (3), Mark My Day (4).

Withdrawn: Lifes Song.

W-Rs.- 146, SHP-Rs. 50, P-Rs. 26, 16, 15, THP-Rs. 46, SHW-Rs. 45 & 30, F-Rs. 887, Q-Rs. 336, T-Rs. 2,600.

8. Malaala (1), Briar Ridge (2), Beauty On Parade (3), City Of Blessing (4).

W-Rs.- 27, SHP-Rs. 105, P-Rs. 13, 36, 10, 25, THP-Rs. 30 &65, SHW-Rs. 16 & 63, F-Rs. 215, Q-Rs. 169, T-Rs. 452 & 1,761.

9. Clefairy (1), Classical Music (2), Power Ranger (3), London Bell (4).

W-Rs.- 17, SHP-Rs. 61, P-Rs. 12, 19, 29, THP-Rs. 72, SHW-Rs. 14 & 42, F-Rs. 105, Q-Rs. 78, T-Rs. 985.

1st Jackpot: 70% Rs. 5,561/-(Winning tickets 18).

1st Jackpot: 30% Rs. 715/-(Winning tickets 60).

2nd Jackpot: 70% Rs. 57,175/-(Winning tickets 10).

2nd Jackpot: 30% Rs. 8,449/-(Winning tickets 29).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 4,404/-(Winning tickets 12).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 84,000/-(C/o).

First Treble: Paid Rs. 281/-(Winning tickets 88).

Second Treble: Paid Rs. 3,116/-(Winning tickets 13).

Third Treble: Paid Rs. 2,193/-(Winning tickets 43).