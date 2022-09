Racing: Fire Power wins Totaram’s Cup

(Representational Image) P Ajeeth Kumar guided the LVR Deshmukh-trained Fire Power to victory in the Totaram’s Cup 1800 metres at the Malakpet Racecourse

Hyderabad: P Ajeeth Kumar guided the LVR Deshmukh-trained Fire Power to victory in the Totaram’s Cup 1800 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Watch My Stride (1), Stunning Force (2), Soloist (3), Trump Star (4).

W-Rs.- 19, SHP-Rs. 31, P-Rs.10, 15, 22, THP-Rs. 67, SHW-Rs.14 & 19, F-Rs. 47, Q-Rs. 28, T-Rs. 239.

2. Shah Of Iran (1), Mr.Perfect (2), Humanitarian (3), Resurgence (4).

W-Rs.- 782, SHP-Rs. 180, P-Rs.66, 56, 11, THP-Rs. 49, SHW –Rs. 192 & 84, F-Rs. 9,751, Q-Rs. 3,231, T-Rs. 55,525.

3. Best Buddy (1), Fly To The Stars (2), Southern Act (3), Team Player (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 46, P-Rs. 11, 13, 14, THP-Rs. 40, SHW-Rs. 13 & 23, F=Rs. 61, Q-Rs. 53, T-Rs. 137.

4. Princess Daka (1), Icicle (2), Wallop And Gallop (3), Just Incredible (4).

W-Rs.- 14, SHP-Rs. 30 , P-Rs.10, 12, 20, THP-Rs. 41, SHW-Rs.12 & 19, F-Rs. 35, Q-Rs. 27, T-Rs. 130.

5. Fire Power (1), Saffron Art (2), Falcon Edge (3), Ashwa Raudee (4).

W-Rs.- 31, SHP-Rs. 48, P-Rs. 18, 28, THP-Rs. 52, SHW-Rs. 13 & 34, F-Rs. 213, Q-Rs. 162, T-Rs. 415.

6. Flamingo Fame (1), My Master (2), Horse O’ War (3), Sea Of Class (4).

Withdrawn: Arba Wahed Arba.

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 53, P-Rs.14, 14, 25, THP-Rs. 70, SHW-Rs. 23 & 31, F-Rs. 110, Q-Rs. 65, T-Rs. 1,353.

7. Black Onyx (1), The Sensation (2), Battle Ready (3), Hot Seat (4).

W-Rs.-29, SHP-Rs. 39, P-Rs.14, 15, 28, THP-Rs. 67, SHW-Rs. 14 & 19, F-Rs. 84, Q-Rs. 48, T-Rs. 601.

Jackpot: 30% Rs. 99/-(Winning tickets 2507).

Jackpot: 70% Rs. 981/-(Winning tickets 592).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 4,686/-(Winning tickets 15).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 802/-(Winning tickets 173).

First Treble: Paid Rs. 3,051/-(Winning tickets 16).

Second Treble: Paid Rs. 295/-(Winning tickets 200).