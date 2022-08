Racing: Shabelle races to victory in Hyderabad feature

Published Date - 06:39 PM, Mon - 29 August 22

Hyderabad: P Trevor guided the SS Attaollahi-trained Shabelle to victory in the Y Shanker Rao Memorial Deccan Fillies Championship Stakes (Grade III) 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Barbet (1), Carnival Lady (2), Swiss Girl (3),My Way Or Highway (4).

W-Rs.- 20, SHP-Rs. 156, P-Rs.12, 35, 30, THP-Rs. 70, SHW-Rs.14 & 112, F-Rs. 527, Q-Rs. 390, T-Rs. 3,351.

2. Prime Gardenia (1), Plethora (2), Top Diamond (3), Euphoria (4).

Withdrawn: Black Ivy.

W-Rs.- 44, SHP-Rs. 67, P-Rs.13, 20, 23, THP-Rs. 46, SHW –Rs. 21 & 34, F-Rs. 256, Q-Rs. 147, T-Rs. 1,872.

3. Special And Thong (1), Battle Ready (2), Red River (3), Charmer (4).

W-Rs.- 18, SHP-Rs. 30, P-Rs. 12, 13, 33, THP-Rs. 78, SHW-Rs. 16 & 11, F=Rs. 33, Q-Rs. 21, T-Rs. 218.

4. N R I Superpower (1), Yesterday (2), Advance Guard (3), Grand Duke (4).

Withdrawn: Dillon.

W-Rs.- 17, SHP-Rs. 29 , P-Rs.11, 12, 20, THP-Rs. 44, SHW-Rs.13 & 19, F-Rs. 31, Q-Rs. 23, T-Rs. 113.

5. Shabelle (1), Artemis Ignacia (2), Beauty Blaze (3), Speaking Of Love (4).

W-Rs.- 45, SHP-Rs. 43, P-Rs. 16, 15, 28, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 14 & 29, F-Rs. 205, Q-Rs. 95, T-Rs. 796.

6. Spectacular Cruise (1), Challenger (2), Amalfitana (3), Ashwa Pushkin (4).

W-Rs.-31, SHP-Rs. 42, P-Rs.15, 20, 13, THP-Rs. 59, SHW-Rs. 15 & 30, F-Rs. 225, Q-Rs. 101, T-Rs. 548.

Jackpot: 30% Rs. 372/-(Winning tickets 701).

Jackpot: 70% Rs. 4,143/-(Winning tickets 147).

Mini Jackpot: Paid Rs. 391/-(Winning tickets 271).

First Treble: Paid Rs. 326/-(Winning tickets 172).

Second Treble: Paid Rs. 338/-(Winning tickets 212).