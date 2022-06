Telangana’s Srikar eases into third round of Yonex-Sunrise U-13 Badminton Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 07:18 PM, Mon - 20 June 22

Hyderabad: Srikar Revanur of Telangana defeated Nachiketh S of Karnataka 21-7, 21-7 in the second round of the boys singles in the Yonex-Sunrise All India Sub-Junior U-13 Ranking Badminton Tournament held at the Chetan Anand Badminton Academy, Ameenpur, Hyderabad on Monday.

Results (Round-2):

U-13: Boys: Srikar Revanur (TS) bt Nachiketh S (KTK) 21-7, 21-7, Megha Varshith Vemana (TS) bt Aaditya Tarwara (UTR) w/o, Devansh Chowdhury (KTK) Bt Saish Rayaprolu (TS) 21-15, 24-22, Jashwanth Mahamkali (AP) bt Erick Jaswani (CG) 21-2, 21-2, Hridya Raj Chauhan (DLI) bt Aayush Mishra (KTK) 21-8, 21-5, Rohan Pabbisetty (TS) bt Devansh Millind Rainak (MAH) 21-12, 21-11, Vedansh Negi (UTR) bt Dhruv Bhole (MAH) 21-5, 21-5, Sai Hrishiketh Bhatraju (AP) bt Sameehan Deshpande (MAH) 21-13, 21-13, Divyansh Singh (UP) bt Radha Kishan Nadavati (AP) 21-9, 21-13, Dhruv Bindahalli Arvind (HAR) bt Himanshu Agrawal (CG) 21-6, 21-9, Atharv Uthappa A S (KTK) bt Vihaan Reddy Lekkala (TS) 21-17, 14-21, 21-19, Ayaan Ullah Siddiqui Mohammed (TS) bt Pranav Manduri (AP) 20-22, 21-18, 21-16, Satvik Agrawal RAJ bt Suryansh Rakheja (HAR) 21-6, 21-12, Indradeep Dey (WB) bt Rishi Pai Khot (GOA) 21-15, 21-18, Shashank Vanamala (TS) bt Shaurya Agarwal (HAR) w/o, Tanmainihal Uttam (TS) bt Nishanth Srirangam (TN) 21-12, 21-10, Tanish Choksi (GUJ) bt Sravas Raag Reddy Pulikanti (TS) 21-7, 21-6, Samarth Vashist (RAJ) bt Kethan Trijal Jonnada (TS) 21-5, 21-9, Sai Roshith Palepu (AP) bt Karthkeya Mahaarshi Talari (TS) 21-17, 21-9, Harshid Raj (BHR) bt Shyamal Maheswaram (TS) 21-4, 21-2, Abhiram Tripuraneni (TS) bt Aditya Sagar (MAH) 21-10, 21-10, Sathwik Siva Kumar Chinta (AP) bt Chinmay Wankhede (TS) 21-12, 21-11, Jayden Noronha (MAH) bt Prathik Varma Konduru (TS) 21-8, 21-12, Shaurya Singh Rana (UTR) bt Likith Sagar Kodipaka (TS) 21-3, 21-3, Armaan Khan (KTK) bt Charan Vudugula (TS) 21-18, 22-20, Karthikeya Narasimha Pantula (TS) bt Aryan Rathod (MAH) 21-8, 21-7, Girivasan Saravana Kumar (TS) bt Rishav Ngangom (MNP) 21-15, 18-21, 21-17, Rudra Chauhan (GUJ) bt Krishav Puppala (TS) 21-19, 21-6, Nagachaitanya Reddy Kurra (AP) bt Bhavesh Reddy Anekala (TS) 21-7, 21-7, Niketan Hari N D (KTK) bt Vishwatejan Bachu (TS) 21-10, 21-14, Aarit Jain (TS) bt Gaurav Adhiraj Bhusari (MAH) 21-10, 21-16, Vajra Chowdary Aluru (TS) Bt Aryan Dangi (HAR) 21-13, 21-13, Sri Harsha Marka (TS) bt Nial Alexander (KER) 22-20, 21-13, Ashmit Reddy Gavva (TS) bt Satvik Prabhu (KTK) 22-20, 14-21, 21-14, Chanakya Reddy Rappala (KTK) bt Revanth Nag Dharmapuri Kesari (TS) 21-12, 24-22, Sairaj Nayse (MAH) bt Yashwanth Cherukuri (TS) w/o, Nishanth Bhukya (TS) bt Bhanu Pratap Singh Chouhan (RAJ) 21-19, 18-21, 21-17, Vikram Adithya Mannava (TS) bt Dharun Karthik K (TN) 21-17, 19-21, 21-13, Nandan Nair B (KER) bt Manvik Reddy Survi (TS) 21-19, 23-21, Jatin Saraf (MAH) bt Eshwar Prasad Busi (TS) 21-17, 21-18, Aayush Kunal Patil (MAH) bt Bhuvan Krishna Kanagala (TS) 21-11, 21-11, Edward Adrien (KTK) bt Akshith Reddy Thammaneni (TS) 21-5, 21-5, Venkatesh Yagnadath Dhonti (AP) bt Agastya Ram Guda (TS) 21-3, 21-2, Rajat Shidramshettar (KTK) bt Kartheek Chowdary Tella (TS) 21-19, 21-10, Lohith Katakam (AP) bt Abishek Jinugu (TS) 21-8, 21-8, Suprith Roshan Paul Johnson (TN) bt Vanshit Lal (TS) 21-12, 21-7, Muhammed Nazmi (KER) bt Shaurya Tej Bodigapu (TS) 21-6, 21-9, Sivacharann Ganesan (TN) bt Vijay Brahmith Gokulnath (TS) 18-21, 21-8, 21-5, Sachet Tripathy (MAH) bt Raghunandan Arjun Rao Pokala (TS) 21-4, 21-10;

Girls: Vainavi Thaduri (TS) bt Yashila Ritika Chelluri (GOA) 21-14, 21-10, Anusha Pandey (GUJ) bt Anvitha Gorantla (TS) 21-8, 21-3, Fizza Akbani (MAH) bt Varshinie Reddy Kanmantha Reddy (TS) 16-21, 21-14, 21-17, Dheeshitha Singha Gopinath Singh (TN) bt Saanvi Kuppireddy (TS) 21-13, 21-9, Bala Manvitha Reddy Allam (TS) bt Ritika Jhamnni (RAJ) 21-14, 21-18.