Telangana’s Vennela thrashes Srinithi in Asian Junior U-14 Tennis Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 07:23 PM, Mon - 20 June 22

Vennela Reddy

Hyderabad: Telangana’s Vennela Reddy Gaarugupati crushed eighth seed Srinithi Sai Patoju 6-1, 6-1 in the first round of the U-14 girls category of the Asian Junior Under-14 for Boys and Girls Tennis Tournament held at the Ash Tennis Academy, Shamirpet, Hyderabad on Monday.

Results (First Round):

U-14: Girls: Vennela Reddy Gaarugupati bt Srinithi Sai Patoju (8) 6-1, 6-1, Aleena Farid (1) bt Kaavya Kala 6-1, 6-0, Aahida Singh bt Sanidhya Karantoth 6-0, 6-0, Riddhi Shinde bt Niesha Enja (7) 7-5, 6-4, Noorie Mattipati bt Deepthi Venkatesan Venkatesan 7-6 (4), 6-2, Mehak Kapoor bt Sri Lakshmi Reddy Purmani (2) 6-0, 6-0, Banu Gnanasigamani Aswin bt Shanvitha Reddy Nukala 6-3, 7-6(7), Sree Lekha Chiruvolu bt Sriyuktha Kamini 6-0, 6-1, Keerthana Rangineni bt Vaishnavi Singh 6-0, 6-2, Saanvi Reddy Erva (6) bt Varneka Dixit 6-0, 6-2, Maaya Rajeshwaran Revathi bt Anjhalle Meka (3) 6-0, 6-1, Paavani Bisht bt Sanvi Reddy Vundyala 7-5, 6-4, Sreemanya Reddy Anugonda bt Deeksha Sathish Kumar (4) 6-1, 6-0, Diya Mattipati bt Zufeesha Khan (5) 6-0, 6-0, Kashvi Sunil bt Gurleen Kaur Khanuja Khanuja 6-3, 6-3, Saanvi Misra bt Shrishti Allam 6-2, 6-1;

Boys: Diganth M bt Aahil Ayaz 6-4, 6-0, Hruthik Katakam bt Mannan Ashok Agarwal 6-3, 6-0, Bala Ganesh Patel bt Kishore Sriram 6-0, 6-1, Om Verma (1) bt Shounak Suvarna 6-3, 6-3, Nikhilesh Pappula bt Prajwal Reddy Patlolla 7-5, 6-1, Krishank Joshi (7) bt Rudransh Raj Srivastav 6-0, 6-3, Darsh Khedekar (5) bt Dhanush M 6-0, 6-1, Channamallikarjuna Yale bt Eshan Khadeer 6-0, 6-2, Praneeth Reddy Chittepu Doragari (6) bt Shashank Sai Prasad Karnati 6-2, 6-3, Sarthak Ashok Gaikwad bt Chandra Siddharth Kopparapu 6-0, 6-1, Ayush Poojary (4) bt Jesal Bhatt 6-2, 6-3, Aarav Chawla bt Om Patel (3) 6-1, 7-5.