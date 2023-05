Hyderabad: Rohith, Nanditha emerge champions at Roller Skating Championship

By Telangana Today Published Date - 11:07 PM, Mon - 22 May 23

Hyderabad: Rohit Sri and B Nanditha emerged champions in the Pro-quad section in the age 11-14 categories in boys and girls events respectively at the 7H Sports Speed Roller Skating Championship at the GHMC Indira Park Roller Skating Bank Track, in Hyderabad.

Results: Pro –quad: Age Group:

U-5 Boys: Winner: Arav Kushal Khangar; Girls: Mandava Akshara;

Age 5-7 Boys: 1. Yashvardhan Doodi; 2. Arjun Reddy; 3. M Venkata Seshan;

Girls: 1. Ammireddy Shloka Reddy; 2. Advitha; 3. Manahil Fawad Khan;;

Age 7-9 Boys: 1. Yeluka Sreeman Reddy; 2. Ayansh; 3. Gunuguntla Advik;

Girls: 1. Afsha Naaz; 2. Jilla Snigda; 3. P Charita;

Age 9-11 Boys: 1. Yellabandi Sattvik; 2. Karthikaya; 3. Godugu Pranav Chanakya;

Girls: 1. Ravi Sathmika; 2. Saherish Fatima Faisal; 3. C Sarvaghni;

Age : 11-14 Boys: 1. Rohith Sri; 2. Parth Bhatia; 3. G Sai Praneel;

Girls: 1. B Nanditha; 2. U Praneetha; 3. Madhurs Tripathi;

Age 14-17 Boys: 1. Adithya R;

Girls: 1. Muthyala Sai Charita; 2. Vijapurapu Pravalika;

Pro –Inline:

Age 5-7 Boys: 1. Avik Singh; 2. Samyuth Manney; 3. Naveen;

Girls: 1. Raysha Vupuuluri; 2. Purvi; 3. K Nithya;

Age 7-9 Boys: 1. Ebenezer; 2. Dhruv;

Girls: 1. Shivangi Dubey; 2. Srinidhi; 3. Aardhya;

Age 9-11 Boys: 1. Seripally Visruth; 2. Saharsh; 3. Iraj Das;

Girls: 1. K Sri Harini; 2. Gowlikar Suravinda;

Age 11-14 Boys: 1. Sanjay; 2. Pullur Jashith; 3. Preetham;

Girls: 1. Edha Das, 2. Joshitha Kunigiri, 3. Joythsna;

Age 14-17 Boys: 1. Sreesanth, 2. Bharath, 3. Bala Raju.