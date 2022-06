Nimesh bags sprint doubles at Hyderabad Athletics Championship

By Telangana Today Published: Published Date - 07:45 PM, Thu - 9 June 22

Winners of the mens 200m event after the event.

Hyderabad: Artillery Centre’s Nimesh bagged top honours in the men’s 100 metres and 200 metres event at the Hyderabad Sprints Athletics Championship, at Artillery Centre Stadium, Golconda on Thursday.

Nimesh clocked 10.43 seconds for the gold in 100m while he clocked 22.59seconds in 200m for the victory.

Results: Men: 100M: 1. Nimesh (Artillery Centre) (10.43s), 2. Manohar Kulkarni (OU Grounds), 3. Sumuk (Hyd); 200M: 1. Nimesh (Artillery Centre) (22.59 sec), 2. H Ganesh (Hyd), 3. Manohar Kulkarni (OU Grounds);

18 years: Boys: 100M: 1. Anoop Kumar (Ambedkar) (12.01s), 2. Govardhan (Railway JC), 3. Duram Johnson (Johnson Grammar); 400M: 1. Vijay Sarathy (Johnson Grammar) (59.08s), 2. Pradyamna Bharata (Johnson Grammar), 3. Ishan Vayura (Johnson Grammar);

16 years: 100M: 1. R Vishnuvardhan (GHS, Adagutta) (12.60s), 2. A. Sai Vignesh (Gautham Model School), 3. K Yuvaraj (Narayana); 400m: 1. Sri Ritish (Johnson Grammar) (1:01.2s), 2. N Girish (Seventh day), 2. Raj Lalith Challa (HPS-B);

14 years: 100M: 1. Abdul Rafay (Progress Global) (15.06s), 2. B Rudradeep Dhanwin (Little Flower), 3.Mubarak Bin Sayed (Amanth); 200M: 1. Abdul Rafay (Progress Global) (33.43s), 2. B Rudradeep Dhanwin (Little Flower), 3.Mubarak Bin Sayed (Amanth);

12 years: 300M: 1. Ravi Raj (Rainbow) (49.97s), 2. L Shashank (MNR), 3. R Karthikeya (Mahesh VM);

Girls: 16 years: 100M: 1. Shaikh Sana Fathima (Hyd) (14.27s), 2. B Sugandhi (Hyd), 3. Gowri (Hyd); 200M: 1. B. Sugandhi (Hyd) (33.73s), 2. Shaikh Sana Fathima (Hyd), 3. Gowri (Hyd); 400M: 1. Vasudharini M (St Alphonsas) (1:19.02s), 2. Sai Harathi (RSH), 3. K. Sanjana (Johnson Grammar); 14 years: 400M: 1. Jigna Yaganthi (Taraporewala) (1:13.01s), 2. A Shambhaavi (St Ann’s), 3.G Laxmi (St Mary’s); 12 years: 300M: 1. BVL Aashrita (Phoenix Green School) (54.07s), 2. T. Tanu Shree (Blue Buds), 3. D Sahasree (St Ann’s).