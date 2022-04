Priyansh bags hat-trick of titles at Hyderabad Kids Athletics Championships

K Pranitha (middle) receiving the winners trophy.

Hyderabad: Priyansh Kumar of Army Public School, Golkonda bagged three gold medals in 100M, 400M and 800M events in the boys U-13 category of the Hyderabad Kids Athletics Championships conducted by Athletics Coaching Academy at the GMC Balayogi Athletics Stadium, Gachibowli on Sunday.

Meanwhile, K Pranitha clinched two golds in 100M and 400M events in the U-13 girls category.

Results:

Boys: U-13: 100 M: 1 Priyansh Kumar (Army PS, Golkonda) (12.2), 2 S Dheeraj (St Peters), 3 T Karthik (RR); 400 M: 1 Priyansh Kumar (Army PS, Golkonda) (1:01.9), 2 S Dheeraj (St Peters), 3 T Karthik (RR); 800 M: 1 Priyansh Kumar (Army PS, Golkonda) (2:31.6), 2 B I Paul (Kakatiya), T Karthik (RR);

U-11: 80 M: 1 N Ravi Raj (Rainbow) (9.1), 2 L Shashank (MNR), 3 J Tiranath (Wood HS); 300 M: 1 L Shashank (MNR), 2 N Ravi Raj (Rainbow), 3 Jaswin (Govt HS, SR Nagar); 600 M: 1 Jaswin (Govt HS, SR Nagar) (1:57.3), 2 V Sai Teja (MBNR), 3 Siva (GHS, A Puram);

U-9: 50 M: 1 Sai Sathwik (Wanaparthy) (7), 2 Jagadish (Nagarkurnool), 3 V Rajesh (St Moses); 100 M: 1 Sai Sathwik (Wanaparthy) (14.6), 2 P Satish (S niketan), 3 T Nani (Atmakur);

U-7: 30 M: 1 J Sai Ruthwik (Wanaparthy) (4.5), 2 Devakinandan (NagarKurnool), 3 Furqan (HYD); 80 M: 1 A Tharun (Model School), 2 J Sai Ruthwik (Wanaparthy), 2 Devakinandan (NagarKurnool);

U-5: 30 M: 1 C Ruthwik (HYD) (5.7), 2 U Akshith Rao (RR), 3 K Ajay Vardhan;

Girls: U-13: 100 M: 1 K Pranitha (WGL-U) (13.6), 2 Arya Mudhaliyar (HYD), 3 P Lipika (HPSB); 400 M: 1 K Pranitha (WGL-U) (1:06.4), 2 E Shurthi (Birla Open Mind), 3 Sreoshee (Birla Open Mind); 800 M: 1 M Revathi (Sai Chaitanya) (2:58.7), 2 Preethika M (APS), 3 Tanushri (Blue Birds);

U-11: 80 M: 1 Y Dita (St Joseph) (10.1), 2 M Sanvitha (ModelHS), 3 Aanya P N (Chirec); 300 M: 1 M Sanvitha (Model HS) (53.1), 2 Rishitha Raj (MBNR), 3 M Rithika (Kamareddy); 600 M: 1 N Rishitha Raj (Universal) (2:07.1), 2 M Rithika (Jeevadan), 3 Yashvi Kishore (KVB);

U-9: 50 M: 1 Sahasra Parawada (Jain Heritage) (9.0), 2 Anusri (HYD), 3 Shamrudhi (HYD); 100 M: 1 Gajula Aaridhya (GMR) (15.8), 2 Sahasra Paravada(Jain Heritage), 3 Vrinda Yadav (Little Scholar);

U-7: 30 M: 1 P Mohita (HYD) (6.0), 2 J Shrida (HYD), 3 Saakshi (HYD); 80 M: 1 Syeda A Fatima (HPSB) (14.4), 2 Adritha Golla (KV), 3 C Jaya Priya (Holy Mary);

U-5: 30 M: 1 M Kavya (Nav Bharathi) (6.3), 2 V Varsha (Krishaveni), 3 M Varshini (Siddartha).

