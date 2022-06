Saravana’s run ends in semifinals of All India Sub-Junior Badminton trophy

| Saravanas Run Ends In Semifinals Of All India Sub Junior Badminton Trophy

By Telangana Today Published: Published Date - 07:36 PM, Fri - 24 June 22

Hyderabad: Telangana shuttler Girivasan Saravana Kumar went down to Assam’s Borni Akash Changmai 8-21, 10-21 in the semifinal in the boys singles at the All India Sub-Junior Badminton Ranking tournament at the Chetan Anand Badminton Academy, Ameenpur, on Friday.

Akash will take on Tamil Nadu’s Neeraj Nair in the final. Neeraj defeated Riyan Malhan from Delhi 19-21, 21-15, 21-12.

Results:

Boys Singles:

Semifinal: Bornil Akash Changmai (ASM) bt Girivasan Saravana Kumar (TS) 21-8 21-10; Neeraj Nair PS (TN) bt Riyan Malhan (DLI) 19-21 21-15 21-12;

Quarterfinals: Girivasan Saravana Kumar (TS) bt Akhil Reddy Boba (AP) 21-11 13-21 21-17; Bornil Akash Changmai (ASM) bt Yash Gaurav Sinha (MAH) 21-11 21-14; Riyan Malhan (DLI) bt Zionzuriel Rodricks (GUJ) 21-13 21-12; Neeraj Nair PS (TN) bt Vedansh Negi (UTR) 17-21 21-17 21-18;

Girls Singles:

Semifinal: Rishika Nandi (DLI) bt Shantipria Hazarika (ASM) 21-13 19-21 21-11; Tanvi Patri (ORI) bt Laksha ND (TN) 21-14 21-15;

Quarterfinals: Rishika Nandi (DLI) bt Divyanshi Gautam (UP) 21-17 21-11; Shantipria Hazarika (ASM) bt Somyaa Bhatnagar RAJ 21-15 18-21 21-17; Laksha ND (TN) bt Alisha Bhandari (UTR) 21-15 21-17; Tanvi Patri (ORI) bt Hithaishree L. Rajaiah KTK 21-15 21-9;

Boys Doubles:

Semis: Bornil Akash Changmai/Sumit Sinha (ASM) bt Sivacharann Ganesan /Neeraj Nair PS (TN) 21-14 21-7; Girivasan Saravana Kumar/Shashank Vanamala (TS) bt Bhanu Pratap Singh Chouhan (RAJ)/Shaurya Singh Rana (2) (UTR) 21-14 13-21 21-18;

Quarters: Sivacharann Ganesan/Neeraj Nair PS (TN) bt Ashaduhalla Md/Ishant Raj (BHR) 21-19 21-15; Bornil Akash Changmai/Sumit Sinha (ASM) bt Mohit Dharsan Mahesh Kumar/Yogeshwaran S (TN) 21-16 22-24 21-12; Bhanu Pratap Singh Chouhan (RAJ)/Shaurya Singh Rana (UTR) bt Adam Jeslin/Muhammed Nazmi (KER) 21-10 21-16; Girivasan Saravana Kumar/Shashank Vanamala (TS) bt Vihaan C/Pushkar Sai (2) (KTK) 21-14 21-11;

Girls Doubles:

Semis: Shaina Manimuthu/Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Sneha Kumar/Rishika Nandi (DLI) 21-17 21-17;

Quarters: Sneha Kumar/Rishika Nandi (DLI) bt Somyaa Bhatnagar/Aditi Sharma (RAJ) 21-13 21-16; Shaina Manimuthu/Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Hamsini Chadaram (TS)/Gagana Sri Chowdary Kolapaneni (AP) 21-9 21-14; Shantipria Hazarika (ASM)/Aikya Shetty (3) (KTK) bt Thanmai Damam/Lakshmi Supriya Rao Pasula (AP) 21-17 18-21 21-15; Laksha ND/Diksha SR (2) (TN) bt Bhavishya Changmai/Sudarshini Gogoi (ASM) 21-12 19-21 21-19.