Sushanth, Kartavya emerge winners in Brilliant Trophy chess tournament

The tournament conducted online

By | Sports Bureau | Published: 8:51 pm

Hyderabad: Sushanth V Shetty, with 11.5 points from 12 rounds and Kartavya Anadkat, with 11 from 12 rounds, emerged winners in the junior and open categories respectively in the 176th Brilliant Trophy chess tournament, conducted online.

Open category: Top 10: 1. Kartavya Anadkat, 2. Ritobroto sen, 3. Mathiyazhagan, 4. Chidvilas Sai, 5. KVK Karthik, 6. Pavan karthikeya varma, 7. Challa Saharsha, 8. Amruthavarshini, 9. VSN Murthy, 10. Shaurya.

Age Group winners:

U-15 Boys: 1. I. Akashkumar, 2. B. Naga Akhil Charan

Girls: 1. Swara Lakshmi S Nair, 2. Vaishnavi S. P

U-13 Boys: 1. Ishaan Das, 2. Atharv Bansal

Girls: 1. Jyothika, 2. Amulya Bhagavathula

U-11 Boys: 1. Naga Sai Sarthak, 2. Aryan Tutiki

Girls: 1. Harshitha Agarwal, 2. Karnika Krishnaswamy

U-9 Boys: 1. Aansh Nerulkar, 2. Havish Kovidh

Girls: 1.Priyanka Ranjan, 2. Lasya T

U-7 Boys: 1. Hariram Perecharla, 2. Aadhyank

Girls: 1. Durga Lakshmi, 2. M. Pranavi

Best Veteran: PV Satyanarayana,

Best Woman: Megha Samhitha.

