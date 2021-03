A2 Two-day league: Sumeet bowls Blues to big win

By | Sports Bureau | Published: 8:45 pm

Hyderabad: Sumeet Joshi (6/27) bowled New Blues to a big win over Visaka in A2 two-day Group-1 PA league match on Wednesday.

Brief scores:

Group-1 PA: Sayi Satya 232 lost to Postal 238/2 in 42.1 overs (V Bhargav Anand Goud 92, Shakeer Ahmed 76, S Nishanth Yadav 54 no); Galaxy CC 200 lost to Balaji Colts 203/5 in 66 overs (Mohd Saleh Amoodi 55); New Blues 230 Visaka 137 in 51.4 overs (A Vigneshwar 54, Sumeet Joshi 6/27, Md Nadeem Khan 4/25); Pasha Beedi 204 lost to Vijay Hanuman 208/2 in 53.1 overs (Syed Arshad Gazi 87, B Bharath Teja 116no); Deccan Wanderers 347 bt Telangana 236 in 67 overs (Sunil 50, Raghava Pattapu 4/79); MCC 188 bt Sri Shyam 144/10 in 44.2 overs (Bhupender Kumar 3/24).

Group-2 PA: Green Turf 366 bt Saleemnagar 330 in 74.4 overs (Nakul 67, Shaik Mameeth 120, Akash K 3/38, Sachieth K 4/62); Khammam Dist 155 lost to Vijay CC 158/6 in 58 overs (SK Azhar 3/43); Mahbubnagar Dist 386 bt PJLCC 171 in 45.5 overs (Raghavendra 41, Srikanth Yadav 6/34); Brothers XI 327 lost to Future Star 331/7 in 78.5 overs (Salman 62no, Likith 4/59);

Group-2 PC: Lords CC 267 in 53.1 overs (Md Azharuddin 170) vs Tirumala CC 67/2 in 34 overs; International CC 471/8 bt SN Group 253 in 58.3 overs (Aryaman 131, , G Rahul 3/40, Ankith Kumar 6/46); Swastik Union 293 bt Superstar CC 119 in 28.1 overs (Yatish 5/58, Ganesh 4/25); Sunshine CC 319 bt Time CC 88 in 32.5 overs (Sai Sandhipa 52, P Vijayender Reddy 4/13, Mir Syed Ali 3/7)

Top Performers

Centurions: B Bharath Teja 116no, Shaik Mameeth 120, Md Azharuddin 170. Aryaman 131

Five or more wickets: Sumeet Joshi 6/27, Srikanth Yadav 6/34. Ankith Kumar 6/46

