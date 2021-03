AITA U-14 tourney: Rithika storms into quarters

By | Sports Bureau | Published: 9:24 pm

Hyderabad: Top seed Rithika Kakarlamudi had the measure of Vanishka Maria 6-3, 6-4 to cruise into girls singles quarterfinals of the AITA under-14 tennis tournament at Sania Mirza Tennis Academy, Murtuzaguda, on Wednesday.

Results (quarterfinals)

Girls: Rithika Kakarlamudi (1) bt Vanishka Maria (6) 6-3,6-4; Apeksha Reddy bt Laxmi Dyuthi (7) 6-4,6-4; G Hansika Reddy (3) bt Apara Khandare (5) 7-6 (7-4),6-1; Diya Mattipati (8) bt Sejal Butada (2) 6-1,6-3

Boys: Bhavyanand Reddy (5) bt Vedanta G 6-4,6-3; Tejas Singh Bhatia bt Reyansh Rajeev 3-6,6-4,6-1; V Thirumurugan (3) bt Rohan Karthik 6-0,6-3; Murali Koushal (2) bt Chaitanya Arunmani 6-2,3-6,6-0

Girls doubles: Divya M / Sreemanya (1) bt Neha Enja / Siri Katekineni 6-1,6-2; Sejal Butada / Asin Komineni (4) bt Vaishnavi / Apeksha 6-3,6-4; P Tejasvi / Manavi Mishra (3) bt Nysa Sharma / Sanvi Singh 6-4,1-6,10-6; Srividya / Laxmi Dyuthi (2) bt Aditi Paturi / Tejaswi M 6-3,6-4

Boys doubles: Anish Jain / Tirumurugan (1) bt Sujay P / Anjann Sai 6-1,6-0; C Pranav / Praneel Eeshwar (3) bt Shivtej S / Sarthak G 6-2,6-7 (4-7),10-0; Aarav S / Laksh T (4) bt Siddhant / Neil Kumar 6-4,6-0; Chaitanya Arunmani / Tarak Arjun bt Murali Koushal / Bhavyananda Reddy (2) 6-2,6-4

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on Telegram everyday. Click the link to subscribe.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter .